روسيا: هاجمنا 4 سفن تحمل شحنات عسكرية لأوكرانيا

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن القوات الروسية شنت ضربات على سفينتين لنقل البضائع السائبة وسفينة حاويات في ميناء تشورنومورسك، بالإضافة إلى سفينة أخرى لنقل البضائع السائبة بالقرب من أوديسا.

وذكرت الوزارة أن هذه السفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. وأوضحت أن قواتها استهدفت السفينتين بمسيرات "غيران-4 سيكير".

وجاء في بيان الوزارة: "أظهرت لقطات المراقبة العملياتية استهداف سفن تستخدم لنقل المعدات العسكرية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا، حيث ضربت مسيرات "غيران-4 سيكير" في ميناء تشيرنومورسك سفينتي شحن وسفينة حاويات، كما تم ضرب سفينة شحن معادية أخرى في ميناء أوديسا".

وأضافت أن هجوماً نفذته وحدات قوات المنظومات المسيرة "فارياغ" أسفر عن إصابة مصنع لإنتاج المسيرات في أوكرانيا، مشيراً إلى رصد اندلاع حريق كبير في المصنع.

من جهتها قالت شركة "ميت انفست" للصلب اليوم السبت إن هجوماً صاروخياً روسيًا على مصنع للصلب بمنطقة دنيبرو شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية ومرافق الإنتاج، مما أدى إلى توقف العمليات بالكامل.

وأضافت الشركة في بيان "هجوم آخر على منشأة مدنية تابعة لميت انفست لإنتاج الصلب، ودليل إضافي على الضربات المنهجية التي تشنها روسيا على القاعدة الصناعية الأوكرانية".

وذكرت الشركة أن مصنع "كاميت ستيل" ينتج الحديد الخام والصلب للأغراض المدنية فقط.

يأتي هذا بينما قال ليونيد باسيتشنيك، الحاكم المعين من جانب موسكو في منطقة لوهانسك، اليوم إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون جراء غارات أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من المنطقة الأوكرانية.

من جهته أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية عن إصابة شخص جراء هجوم مسيرة أوكرانية.