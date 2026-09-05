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جزيئات بلاستيكية في رئات مرضى السرطان

  • 05 أيلول 2026
  • 17:40
جزيئات بلاستيكية في رئات مرضى السرطان

خبرني - كشفت دراسة طبية حديثة، عُرضت نتائجها خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في مدينة برشلونة الإسبانية، أن الأشخاص المصابين بسرطان الرئة أكثر عرضة لتراكم جزيئات البلاستيك الدقيقة (الميكروبلاستيك) بكميات كبيرة داخل رئاتهم مقارنة بغيرهم.
وشملت الدراسة فحص عينات لـ100 مريض، نصفهم مصاب بسرطان الرئة، حيث تبين وجود هذه الجزيئات البلاستيكية -وخاصة الأنواع الشائعة المستخدمة في التعبئة والتغليف والمنتجات اليومية ـ لدى 70 % من إجمالي المشاركين.
ولاحظ الباحثون أن مرضى السرطان احتوت عيناتهم على نسب ومعدلات أعلى بكثير من هذه الجزيئات الملوثة.
وأوضح الباحثون أن هذه النتائج لا تؤكد بالضرورة أن البلاستيك هو المسبب المباشر للسرطان؛ إذ قد تؤدي هذه الجزيئات المتطايرة في الهواء إلى التهابات تمهد للمرض، أو ربما تحتفظ الرئة المريضة بالشوائب بشكل مختلف عن السليمة.

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