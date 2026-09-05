الجيش الأميركي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت، أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط خام إيرانية، ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية، كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية.

وقالت القيادة المركزية إن حاملة طائرات أميركية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي هجمات إيرانية متعددة، مشيرة إلى عدم إصابة أي من أفراد القوات الأميركية.

وعقب الهجمات، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها عطلت بشكل دائم ناقلتي النفط الخام التابعتين للحرس الثوري الإيراني "داوني" (M/T Downy) قبالة سواحل جزيرة خارك، و"ستارك 1" (M/T Stark 1) بالقرب من جاسك.

كما أعلنت تدمير ناقلة النفط الخام الفارغة "كيلو" (M/T Kylo)، المعروفة أيضا باسم "نوكسن" (Noxen)، في خليج عُمان، موضحة أن القوات الأميركية استهدفت مواقع حيوية عدة في السفينة لجعلها غير صالحة للعمل، بعد توجيه طاقمها إلى مغادرتها.

وقالت القيادة المركزية إن الناقلات الثلاث جزء من "شبكة سرية بمليارات الدولارات" تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه في المنطقة، مضيفة أن إيران "لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن الرسالة الموجهة إلى الحرس الثوري الإيراني واضحة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستفرض "تكلفة اقتصادية أعلى بكثير" عبر تدمير ثلاث من سفنه، إذا أطلق النار على سفينتين أميركيتين.

وأضاف كوبر: "لن نتردد في الدفاع عن القوات الأميركية، وتدمير أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف إذا لزم الأمر".