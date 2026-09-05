تسليم 4 آبار لتجميع مياه الأمطار في لواء الكورة

خبرني - أعلنت جمعية السنابل الذهبية الخيرية، تسليم 4 آبار لتجميع مياه الأمطار جديدة لعدد من المستفيدين من الجمعية في لواء الكورة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فادي مقدادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن تكلفة البئر الواحدة تتراوح بين 1000 و1500 دينار، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الآبار هو جمع مياه الأمطار.

وأضاف إن تسليم الآبار جاء ضمن أعمال المرحلة الرابعة للعام الحالي، والتي تستهدف حفر وتجهيز 16 بئرا، بالتعاون والشراكة مع المجتمع المحلي والجهات الداعمة.

وبين أن المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر العفيفة والزراعية في المنطقة، مشيرا إلى أن الجمعية نجحت على مدار السنوات الأخيرة في حفر وقصارة وتجهيز أكثر من 210 آبار لتجميع مياه الأمطار في مختلف مناطق اللواء، وتسليمها للعائلات المحتاجة التي ليس لديها أي مصدر للمياه، ليتم تجميع مياه الأمطار فيها، وتحقيق الأمان المائي والاستقرار لها.