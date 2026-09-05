فاتورة كهرباء مرتفعة وتبريد ضعيف؟.. 5 أخطاء هي السبب

خبرني - مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، أصبح مكيف الهواء جزءا لا غنى عنه للحفاظ على الراحة داخل المنازل، إلا أن الضغط الإضافي على أجهزة التكييف خلال موجات الحر قد يؤدي إلى تراجع كفاءتها أو تعطلها.

وفي هذا السياق، قدم خبراء الطاقة مجموعة من النصائح للحفاظ على كفاءة المكيفات وتحسين أدائها حتى في أقسى الظروف الحرارية.

وأوضحت التقارير أن الصيانة المنتظمة لوحدة التكييف تعتبر المفتاح للحفاظ على عملها بكفاءة.

وينصح بالقيام بفحوصات شهرية تشمل تنظيف الفلاتر، وفحص الملفات (الكويلز)، والتأكد من سلامة الضاغط، لتجنب أي مشاكل قد تتحول إلى أعطال كبيرة لاحقا.

خمس خطوات رئيسية للحفاظ على مكيف الهواء:

تنظيف واستبدال الفلاتر بانتظام

تعمل فلاتر المكيف على حجز الغبار والجزيئات الدقيقة قبل إعادة الهواء إلى الغرفة، ما يحمي الملفات ووحدة النفخ من التلف.

وأشار خبراء وزارة الطاقة الأمريكية إلى ضرورة تنظيف أو استبدال الفلاتر شهريا أو كل شهرين، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة، لضمان تدفق هواء مثالي وتبريد فعال دون إجهاد الجهاز.

كما يُنصح بفحص ملف المبخر الداخلي وتنظيفه باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة يدوية، وغسل الفلاتر تحت الماء وتجفيفها قبل إعادة تركيبها.

حجب أشعة الشمس والحرارة قدر الإمكان

تساهم النوافذ والأبواب المفتوحة في ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، لذلك ينصح بتركيب الستائر المعتمة (Blackout) أو الأفلام العاكسة على النوافذ لمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية وحرارة الشمس، كما يُفضل تقليل استخدام الأجهزة التي تولد حرارة مثل الأفران والمواقد خلال النهار، لتبقى درجة حرارة المنزل منخفضة ويسهل على المكيف تبريد البيئة بكفاءة.

الحفاظ على مساحة حول وحدة المكثف الخارجية

تعد وحدة المكثف الخارجية جزءا أساسيا من نظام التكييف، إذ تطرد الحرارة إلى الخارج، ولضمان تدفق الهواء بشكل صحيح، يجب ترك مساحة فارغة حول الوحدة، وعدم وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة أو ملاصقة للجدار، كما ينصح بتركيبها على قاعدة مرتفعة ومستقرة، لمنع تراكم المياه أو الجليد حول الوحدة، وفحصها بانتظام لإزالة الغبار والشوائب.

استخدام مروحة سقف لتوزيع الهواء البارد

استخدام مراوح السقف مع المكيف ليس مجرد أسطورة، بل يعزز فعالية التبريد. وتشير وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن تشغيل المروحة عكس اتجاه عقارب الساعة يوزع الهواء البارد في الغرفة بشكل أفضل، ويمكن وضعها على ارتفاع لا يقل عن 8 أقدام وفي منتصف الغرفة لتحقيق أفضل دوران للهواء، مما يسمح برفع درجة حرارة المكيف دون التأثير على البرودة، وتقليل الضغط على الضاغط وتوفير الطاقة.

الاعتماد على منظم حرارة ذكي للحفاظ على درجة الحرارة المثالية

توفر منظمات الحرارة الذكية إمكانية التحكم في درجة الحرارة عن بعد عبر الهاتف، وإنشاء جداول زمنية لضمان تبريد مثالي للمنزل.

وأوضح خبراء Scientific American أنه يُفضل رفع درجة الحرارة بمقدار 7-8 درجات عند مغادرة المنزل، ثم إعادة ضبطها قبل الوصول بنحو 15-20 دقيقة، للحفاظ على بيئة باردة وتخفيف الحمل على المكيف.

بعض الأجهزة المتقدمة، ترسل تنبيهات حول حالة المكيف وتقوم بضبط الحرارة تلقائيا عند مغادرة المنزل، ما يحمي الجهاز ويوفر الطاقة.

وأكد الخبراء أن اتباع هذه الخطوات يضمن استمرار عمل المكيف بكفاءة خلال موجات الحر، ويطيل عمر الجهاز ويقلل من استهلاك الطاقة، مما يحمي الأسرة من ارتفاع فواتير الكهرباء ويضمن بيئة منزلية مريحة طوال الصيف.