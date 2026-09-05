بدء توافد المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا للكراتيه إلى عمان

خبرني - بدأت المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا الـ24 للشباب والناشئين وتحت 21 عاما للكراتيه بالتوافد إلى عمان، تمهيدا للانطلاق الرسمي للبطولة التي تقام في صالة الأرينا بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من (8 - 10) الشهر الجاري، تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.

ووصلت خلال الساعات الماضية منتخبات: السعودية، ولبنان، وسوريا، وإيران، والصين تايبيه، وتايلاند، وماكاو، على أن يكتمل وصول بقية الوفود والقيادات الرياضية القارية والدولية، مساء السبت، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه الإسباني أنطونيو أسبينوس، ونائبه رئيس الاتحاد الآسيوي اللواء ناصر المرزوقي، ورئيس الاتحادين العربي وغرب آسيا الدكتور إبراهيم القناص.

ووفق رسالة اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه حسن مسعود، اكتمال جميع الترتيبات الإدارية واللوجستية داخل صالة الأرينا والمرافق التابعة لها، مشيرا إلى أن الكوادر التنظيمية تعمل على مدار الساعة لضمان خروج البطولة بأعلى معايير الجودة التنظيمية.

وعلى هامش التحضيرات الميدانية، انتهت أعمال دورة الحكام المعتمدة التي أقيمت تحت إشراف مباشر من الاتحاد الآسيوي للكراتيه، بمشاركة 95 حكما يمثلون النخبة على المستويات المحلية والعربية والآسيوية، بهدف رفع الكفاءة التحكيمية وضمان أعلى درجات النزاهة والعدالة في إدارة النزالات الرياضية خلال البطولة.

وأشاد المشاركون بالاهتمام الكبير والمستويات المتقدمة التي أظهرها الحكام، مؤكدين أن الاستثمار في الكادر التحكيمي وتحديث خبراته يمثل الركيزة الأساسية لضمان نجاح المنافسات وتقديم صورة مشرفة للرياضة الآسيوية.

