إصابة مهاجم الفيصلي بالرباط الصليبي

خبرني - قال نادي الفيصلي ان الفحوصات التي خضع لها المهاجم الايفواري ويلفريد ايزا، عقب مباراة الوحدات في افتتاح مباريات الفريق الدوري بينت إصابته في الغضروف والرباط الصليبي.

وبحسب معالج الفريق شادي عاصي، تعرض ايزا خلال مباراة الفريق مع الوحدات إلى ضربة قوية في منطقة الركبة بعد التلاحم مع أحد لاعبي الفريق المنافس، ليضطر إلى مغادرة الملعب.

وبين أن الفحوصات كشفت تعرض الغضروف والرباط الصليبي إلى الضرر، ما يتطلب الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

ولفت إلى أن الفترة المبدئية لغياب اللاعب في مثل هذه الإصابات تصل إلى ستة شهور.