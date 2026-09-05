خبرني - تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإصابة في الركبة، أثناء تصوير أحدث أعمالها الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب "اشتقتلّك"، إثر سقوطها على السلم خلال تصوير أحد المشاهد في موقع التصوير المطل على البحر.

وفي أول تعليق لها على الواقعة، طمأنت الفنانة نجوى كرم، جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مؤكدة لبرنامج "ET بالعربي"، أنها بخير وأن الإصابة اقتصرت على بعض الأضرار الطفيفة التي تجاوزتها بروح إيجابية، مشيرة إلى أن الحادث وقع لـ3 أشخاص آخرين في المكان نفسه قبل سقوطها، قائلة: "في تلاتة قبل منّي وقعوا على الدرج ونحنا نازلين على البحر، وأنا الرابعة.. عادي.. طبيعي".

ومن جانبه، أكد المخرج بيار خضرا، مخرج الكليب، أن الحادث وقع بشكل غير متوقع وكان من الممكن أن يؤدي إلى وقف التصوير، مشيرًا إلى أن نجوى كرم أصيبت ببعض الجروح والتورم في ركبتها وقدمها، إلا أنها أصرت على استكمال العمل وتحمل الآلام دون تعطيل الجدول الزمني المحدد.

كما أشاد الفنان أيمن القيسوني، بطل الفيديو كليب، باحترافية نجوى والتزامها المهني، موضحًا خلال مكالمة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة"، أنها واصلت التصوير طوال اليوم رغم تورم قدمها جرّاء السقوط، قائلًا: "في أول مشهد صورناه وقعت على سلالم واتعورت جامد.. ما وقفتش التصوير طول اليوم، ورجلها ورمت ومكملة".

يذكر أنّ فيديو كليب "اشتقتلّك" إخراج بيار خضرا، والأغنية كلمات وألحان ايفان نصّوح، توزيع هادي شرارة، ميكس وماستر ايلي بربر، وتقول كلماتها: "حرام عليك تبعدني عن عيونك.. أنا اللي بموت ألف موتي من دونك.. بتعرف حنيني بيقتلني بيقتلني.. وقلبي البصدري مجنونك مجنونك.. واشتقتلّك.. هي عم قلّك.. وإذا على دمّك ما بتحسّ شو بعملّك.. أنا بلا ضمّي بينشف دمّي.. وقد ما بضلّ بفكّر فيك دماغي بيهلك.. مازال القلب عم بيدق وبيتنفس.. بيبقى غرامك بعد الله عندي مقدّس.. بيجري بدمّي وبعروقي بعروقي.. بيزيد وعمرو ما بينقص ما بينقص".