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  • مصر تشرع بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث جنوب سيناء.. كم تبلغ؟

مصر تشرع بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث جنوب سيناء.. كم تبلغ؟

  • 05 أيلول 2026
  • 16:37
مصر تشرع بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث جنوب سيناء كم تبلغ

خبرني – شرعت السلطات المصرية بإجراءات صرف 100 ألف جنيه مصري تعويضاً لأسرة كل شخص توفي في حادث انقلاب الحافلة على طريق دهب – نويبع بمحافظة جنوب سيناء، (ما يعادل نحو 1,392 ديناراً أردنياً و1,962 دولاراً أميركياً).

وأسفر الحادث، الذي وقع قبل 3 أيام، عن وفاة 22 شخصاً وإصابة آخرين، ومن بين الوفيات بينهم 11 أردنياً .

ووقع الحادث إثر انقلاب حافلة كانت قادمة من القاهرة وعلى متنها مصريون وأردنيون.

وأعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات مباشرة إجراءات صرف التعويضات، بعد استكمال المستندات اللازمة وانتهاء إجراءات التحقيق والقيد والوصف القانوني للحادث.

وأوضحت أن تعويضات المصابين تُحدد وفق نسبة العجز التي يثبتها القومسيون الطبي، فيما يجري التنسيق مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين لاستكمال إجراءات تعويض المواطنين الأردنيين المتضررين من الحادث.

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