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  • الحبس 4 أشهر لرجل زعم انه قتل فتاة وألقى جثتها بسيل الزرقاء !

الحبس 4 أشهر لرجل زعم انه قتل فتاة وألقى جثتها بسيل الزرقاء !

  • 05 أيلول 2026
  • 16:28
الحبس 4 أشهر لرجل زعم انه قتل فتاة وألقى جثتها بسيل الزرقاء
عملية تمشيط امني لسيل ارشيف

خبرني – قادت واقعة اختفاء فتاة في الرصيفة إلى بلاغ أمني وتحريات واسعة، بعدما أبلغ والدها عن مغادرتها المنزل إلى جهة غير معلومة، قبل أن يدلي رجل يبلغ من العمر 37 عاماً بإفادة قال فيها إنه ضربها على رأسها بعصا وقتلها ثم ألقى جثتها في السيل.

وعلى إثر الإفادة، جرى استدعاء فرق الإنقاذ وتمشيط السيل بحثاً عن جثة الفتاة، دون العثور عليها، قبل أن تكشف التحريات لاحقاً أن الفتاة على قيد الحياة، وأنه عُثر عليها برفقة شخص آخر في إحدى المناطق، وسُلّمت إلى قسم حماية الأسرة.

وأدانت محكمة صلح جزاء الرصيفة الرجل بجرم اختلاق الجرائم وحمل وحيازة أداة راضة تشكل خطراً على السلامة، فيما أسقطت دعوى الحق العام عنه بجرم الإيذاء بعد إسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وقررت المحكمة أن تصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحقه الحبس 4 أشهر والرسوم ومصادرة الأدوات حال ضبطها، مع احتساب مدة توقيفه السابقة.

وبينت المحكمة أن إفادته بشأن قتل الفتاة ورمي جثتها في السيل تسببت ببدء تحقيق وتمشيط المنطقة بحثاً عن جريمة لم تقع، ما يشكل أركان جرم اختلاق الجرائم.

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