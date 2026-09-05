أخطاء في المكياج اليومي قد تُبرز علامات التقدم في السن .. فما البديل؟

خبرني - مع التقدم في العمر، لا تكمن المشكلة في المكياج نفسه، بل في بعض العادات، التي اعتدناها من دون أن ننتبه إلى أنها لم تعد تناسب احتياجات البشرة. فالإفراط في التغطية، وكثرة البودرة، واللمعان القوي، وحتى محاولة إخفاء كل تفاصيل البشرة، يمكن أن تأتي بنتيجة عكسية، فتجعل الوجه يبدو أكثر إرهاقاً، وتُبرز علامات التقدم في السن، بدلاً من تنعيم مظهر البشرة. والقاعدة الأهم، في هذه المرحلة، هي العودة إلى مظهر البشرة الطبيعي، مع اختيار تركيبات خفيفة، ومرطبة، وقابلة للبناء، وتطبيقها بيد ناعمة.

إليكِ أبرز الأخطاء اليومية، التي قد تمنح الوجه مظهراً أكبر من عمره، وما الذي يمكنكِ فعله بدلاً منها.

الخطأ الأول.. وضع طبقة ثقيلة من كريم الأساس:

قد يبدو كريم الأساس، العالي التغطية، الخيار المثالي؛ لإخفاء التصبغات، والاحمرار، والخطوط الدقيقة، لكن وضع طبقة سميكة منه على كامل الوجه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.

البديل: قاعدة خفيفة تشبه البشرة.. اختاري كريم أساس خفيفاً، ومرطباً، بلمسة طبيعية، أو استبدليه بـ«تينت» للبشرة؛ إذا كنتِ لا تحتاجين إلى تغطية كبيرة، والأفضل أن يكون المستحضر قابلاً للبناء، بحيث تضيفين كمية صغيرة فقط إلى المناطق التي تحتاج إلى تغطية إضافية، بدلاً من تغطية الوجه بالكامل بطبقة كثيفة.

الخطأ الثاني.. محاولة جعل البشرة مطفأة تماماً:

البشرة شديدة «المات» قد تبدو أنيقة في بعض إطلالات المكياج، لكنها ليست، دائماً، الخيار الأفضل للبشرة، التي بدأت تفقد جزءاً من إشراقتها الطبيعية. والإفراط في المنتجات المطفأة يمكن أن يجعل الوجه يبدو جافاً ومتعباً، كما قد يُبْرز ملمس البشرة، والخطوط الدقيقة.

البديل: إشراقة ناعمة، ومدروسة.. ولا يعني ذلك تحويل الوجه إلى سطح لامع، بل استعادة قدر بسيط من الإشراقة الصحية. ويمكنكِ استخدام مستحضر مضيء، وخفيف، تحت كريم الأساس، أو وضع كمية صغيرة جداً منه على أعلى عظام الخدين، وبعض النقاط المرتفعة في الوجه.

الخطأ الثالث.. الإفراط في استخدام البودرة:

تُعد البودرة من أكثر المنتجات، التي تحتاج إلى استخدام ذكي مع البشرة الناضجة؛ فكمية كبيرة منها على كامل الوجه قد تمتص الرطوبة، وتمنح البشرة مظهراً جافاً، كما يمكن أن تتجمع داخل الخطوط الدقيقة حول العينين، والفم.

البديل: البودرة في الأماكن، التي تحتاج إليها فقط.. بدلاً من تثبيت الوجه كاملاً بطبقة كثيفة، اكتفي بلمسة خفيفة جداً من البودرة في المناطق التي تميل إلى اللمعان، أو تحتاج إلى ثبات أكبر، مثل: الجبهة، والأنف، والذقن. أما الخدان ومحيط العينين، فمن الأفضل إبقاؤها أكثر مرونة وإشراقاً، خصوصاً إذا كانت البشرة جافة.

الخطأ الرابع.. استخدام الكونسيلر بكميات كبيرة:

قد نميل إلى وضع كمية كبيرة من الكونسيلر تحت العينين؛ بهدف إخفاء الهالات تماماً. لكن الطبقات الكثيفة، من المستحضر، يمكن أن تتجمع سريعاً داخل الخطوط الدقيقة؛ فتجعل منطقة العين تبدو أكثر جفافاً، وتعباً.

البديل: تغطية موضعية بكمية قليلة.. استخدمي كمية صغيرة من الكونسيلر على الأماكن، التي تحتاج فعلاً إلى التصحيح، بدلاً من تغطية المنطقة أسفل العين بالكامل. ويمكنكِ توزيع المنتج برفق باستخدام إصبع البنصر، أو إسفنجة رطبة، مع الحرص على عدم سحب الجلد، كما أن اختيار تركيبة مرنة، ومرطبة، قد يكون أكثر أهمية من اختيار كونسيلر شديد التغطية.

الخطأ الخامس.. اختيار ألوان بلاشر بعيدة عن لون البشرة الطبيعي:

مع التقدم في العمر، تصبح الألوان، التي تحاكي احمرار البشرة الطبيعي، أكثر انسجاماً مع الوجه. أما الدرجات القوية جداً، أو الباردة بصورة مبالغ فيها، فقد تبدو منفصلة عن بقية المكياج، خصوصاً عندما توضع بكثافة.

البديل: الدرجات الدافئة والطبيعية.. امنحي الأولوية لدرجات: الخوخي، والمرجاني، والوردي الدافئ، والزهري المائل إلى الأحمر الناعم. هذه الألوان تمنح الخدين مظهراً حيوياً يشبه الاحمرار الطبيعي، الذي يظهر على البشرة بعد التعرض للشمس أو الحركة. ويُفضّل وضع البلاشر تدريجياً، بدلاً من رسم مساحة محددة وثقيلة منه، حتى يبدو اللون كأنه جزء من البشرة.