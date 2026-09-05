قبرص التركية تعلن ارتفاع ضحايا العبارة الغارقة إلى 13 شخصا

خبرني - أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل، السبت، ارتفاع عدد ضحايا عبارة الركاب الغارقة قبالة مدينة غيرنه إلى 13، بعد انتشال جثة جديدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غيرنه حول آخر مستجدات العبارة الغارقة، أن عمليات البحث متواصلة دون انقطاع.

وأوضح أنه تم انتشال جثمان شخص، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحادث إلى 13.

وأشار إلى أن جهود البحث متواصلة عن 15 مفقودا.

ولفت أوستل إلى أن شرطة قبرص التركية بدأت العمل على تحديد هوية صاحب الجثمان المنتشل اليوم.

والأحد، أعلنت جمهورية شمال قبرص التركية تسرب المياه إلى داخل عبّارة قبالة سواحل مدينة غيرنه، كانت متجهة إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وذكرت أن العبّارة كانت تقل 267 شخصا، بينهم 259 راكبا و8 من أفراد الطاقم.