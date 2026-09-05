صداع نصفي أم إنذار مبكر؟.. كيف تميّز بين الألم العادي والخطر

خبرني - يعد الصداع من أكثر أنواع الألم شيوعًا بين الناس، وقد يظهر في جهة واحدة فقط من الرأس مثل الجانب الأيمن، وهو ما يثير القلق لدى البعض رغم أن أغلب الحالات لا تكون خطيرة.

تختلف أسباب هذا النوع من الصداع بين اضطرابات بسيطة وأخرى تحتاج إلى تقييم طبي، بحسب تقرير نشره موقع "healthline".



أسباب الصداع

وتتسبب بعض الحالات الصحية في صداع أحادي الجانب، مثل التهاب الشريان الصدغي الذي يحدث عادة في جهة واحدة ويصاحبه ألم في الصدغ مع تعب وألم في الفك.

كما يمكن أن يسبب ألم العصب ثلاثي التوائم نوبات حادة من الألم في الوجه والرأس في جهة واحدة نتيجة اضطراب في العصب المسؤول عن الإحساس في هذه المنطقة.

علاوة على ذلك، قد تؤدي مشاكل الجيوب الأنفية، خاصة عند وجود انحراف في الحاجز الأنفي، إلى صداع يتركز في جهة واحدة من الرأس.

ألم موضعي

هناك حالات أخرى لا تقتصر على جانب واحد من الرأس لكنها قد تظهر بشكل موضعي، مثل التهاب الأعصاب القذالية الذي يسبب ألمًا حادًا في مؤخرة الرأس والرقبة.

كما أن الحساسية، والإرهاق الشديد، والإصابات في الرأس، والتهابات الجيوب الأنفية، أو حتى انخفاض مستوى السكر في الدم بسبب تخطي الوجبات، كلها عوامل قد تؤدي إلى صداع في جانب واحد. وفي بعض الحالات النادرة، قد ترتبط الأورام أو تمدد الأوعية الدموية بظهور ألم موضعي.

سبب خفي للصداع

قد يؤدي استخدام بعض الأدوية أو الإفراط في مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين أو الأسبرين إلى ما يُعرف بصداع الإفراط الدوائي، وهو نوع شائع من الصداع يمكن أن يظهر في جهة واحدة أو في كلا الجانبين، ويزداد مع الاستخدام المتكرر للأدوية المسكنة.

الصداع النصفي والصداع العنقودي

يُعد الصداع النصفي من أكثر الأسباب شيوعًا للصداع في جهة واحدة، ويتميز بألم نابض قد يصاحبه غثيان وحساسية للضوء والصوت وتشوش في الرؤية.

أما الصداع العنقودي فهو أقل شيوعًا لكنه شديد الألم، وغالبًا ما يتركز حول العين ويظهر على شكل نوبات متكررة. كما أن الصداع التوتري قد يسبب ألمًا في جهة واحدة رغم أنه غالبًا ما يؤثر على جانبي الرأس.

المساعدة الطبية

رغم أن معظم حالات الصداع ليست خطيرة، إلا أن استمرار الألم أو تكراره في نفس الجهة بشكل دائم يستدعي التقييم الطبي. كما يجب طلب المساعدة الطبية فورًا في حال ترافق الصداع مع تغيرات في الرؤية أو ضعف في الكلام أو تيبس في الرقبة أو حمى أو ارتباك أو ضعف عام، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى حالة صحية أكثر خطورة.

ويُشار إلى أن الصداع في الجانب الأيمن من الرأس ليس مرضًا بحد ذاته، بل عرض لأسباب متعددة تتراوح بين البسيط والمعقد. فهم نمط الألم والأعراض المصاحبة يساعد في تحديد السبب بدقة واختيار العلاج المناسب في الوقت المناسب.