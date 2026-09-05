أسعار البنزين المرتفعة تنغص على الأميركيين عطلة عيد العمال

خبرني - يواجه الأميركيون ارتفاعا قياسيا في أسعار البنزين لهذه الفترة من العام، بالتزامن مع عطلة عيد العمال، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة ومخاوف اضطراب الإمدادات العالمية.

وبحسب رويترز، رجح باتريك دي هان، المحلل لدى شركة "جاز بادي"، وصول متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني إلى 4.03 دولار للجالون في عيد العمال، متجاوزا المستوى القياسي السابق للعطلة البالغ 3.83 دولار والمسجل في عام 2012.

وبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة نحو 4.13 دولار للجالون الخميس، بزيادة تقارب دولارا واحدا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لخدمة "جاز بادي" لتتبع الأسعار.

وقال دي هان إن أسعار البنزين، رغم أنها ليست عند أعلى مستوياتها التاريخية المطلقة، وصلت إلى مستوى غير مسبوق في هذا الوقت المتأخر من العام، ما قد يجعل عيد العمال يشهد للمرة الأولى متوسطا وطنيا يتجاوز 4 دولارات للجالون.

وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية في الولايات المتحدة، نظرا لتأثيرها المباشر في إنفاق الأسر وتصورات المستهلكين بشأن أداء الاقتصاد، فيما تأتي الزيادة مع انطلاق الحملات السياسية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد بخفض تكاليف الطاقة، وصعّد خلال الأسابيع الماضية انتقاداته لشركات تكرير النفط ومحطات الوقود، متهما إياها بالتربح من ارتفاع الأسعار.

وفي 14 آب الماضي، قال ترامب إن على الأميركيين الاستعداد لتحمل "مبلغ إضافي بسيط" مقابل البنزين لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي.

وتزامن ارتفاع أسعار الوقود مع صعود أسعار النفط الخام، التي تجاوزت 90 دولارا للبرميل مجددا الأسبوع الماضي، بعد تجدد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط العالمية.

كما ارتفعت أسعار نواتج التقطير، بما فيها الديزل وزيت التدفئة، وسط مخاوف مرتبطة بالهجمات المستمرة على مصافي التكرير الروسية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل خلال أسبوع، لتصل إلى 205.7 ملايين برميل، مقارنة بمتوسط بلغ 217.6 مليون برميل لأشهر آب خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال محلل الأبحاث في شركة "وود ماكنزي" كوان دوسموراتوف إن استمرار ارتفاع أسعار البنزين يعود بصورة أساسية إلى المعروض، في ظل المخاوف بشأن تعطل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير، إلى جانب تأثير الهجمات على المصافي الروسية في مخزونات الوقود.

وبدأ ارتفاع الأسعار ينعكس على خطط السفر خلال عطلة عيد العمال، إذ أشار مستهلكون إلى تقليص رحلاتهم بسبب زيادة تكاليف الوقود والضغوط المتزايدة على ميزانيات الأسر.

ومن المتوقع أيضا أن يدفع المسافرون جوا خلال العطلة أسعار تذاكر تزيد 20% مقارنة بالعام الماضي، بحسب جمعية السيارات الأميركية.