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بسبب الحرب في غزة.. أيرلندا الشمالية تستبعد 4 رياضيين إسرائيليين من بطولة أوروبا للترايثلون

  • 05 أيلول 2026
  • 15:19
بسبب الحرب في غزة أيرلندا الشمالية تستبعد 4 رياضيين إسرائيليين من بطولة أوروبا للترايثلون
رياضة الترايثلون

خبرني  - أعلن نادي الترايثلون في شمال غرب أيرلندا الشمالية (NWTC) إلغاء مشاركة أربعة رياضيين إسرائيليين في بطولة كأس أوروبا للترايثلون، المقرر إقامتها نهاية الأسبوع في مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية.

وأوضح النادي أن منظمي البطولة علموا بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين بعد نشر القائمة المؤقتة للمشاركين على الموقع الإلكتروني للاتحاد العالمي للترايثلون، مؤكدًا أنه تقدم فورًا باعتراض على مشاركتهم، وأنه «لن تكون هناك مشاركة إسرائيلية في الحدث».

وشدد النادي على أن قراره، بحسب بيانه، «لا يستهدف أي شخص بسبب دينه أو أصله العرقي»، وإنما يستهدف «تمثيل دولة إسرائيل في الرياضة الدولية ومحاولة تقديم صورة عن الحياة الطبيعية على الساحة الرياضية العالمية، في الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون المعاناة».

من جانبها، أعربت جولي ميدلتون، عضو برلمان أيرلندا الشمالية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP)، عن رفضها قرار استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من البطولة، التي كان من المقرر أن يشارك فيها نحو 200 رياضي.

وقالت ميدلتون إن القرار يمثل «صورة حزينة جدًا لمدينة لندنديري»، مشيرة إلى أن الفعالية الرياضية الدولية كان يفترض أن تعكس «الضيافة والانفتاح» اللذين تتميز بهما المدينة، بدلًا من أن ترتبط باستبعاد رياضيين لمجرد كونهم إسرائيليين.

وأعلنت شرطة أيرلندا الشمالية أنها على علم باحتمال تنظيم احتجاجات مرتبطة بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين، بعدما رصدت دعوات بهذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الواقعة في ظل احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أيرلندا الشمالية ضد مشاركة إسرائيل في عدد من الفعاليات الرياضية، من بينها مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة بين منتخبي أيرلندا وإسرائيل، حيث من المقرر إقامة مباراة أيرلندا على أرضها في صربيا خلف أبواب مغلقة، فيما تستضيف المجر مباراة إسرائيل وأيرلندا الشمالية في وقت لاحق من سبتمبر.

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