سبّ الدين أمام الشرطة وطلب فتيات للجلوس معه.. تفاصيل واقعة في فندق بـ عمان

خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكمًا بحبس رجل 4 أشهر وتغريمه 100 دينار، بعد إدانته بجرائم إهانة الشعور الديني والسكر المقرون بالشغب، إلى جانب إدانته بالإيذاء والحكم عليه بالحبس أسبوعًا عن هذه الجنحة، قبل تطبيق العقوبة الأشد بحقه.

وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية داخل أحد فنادق العاصمة إثر خلاف نشب بين المدان وأحد العاملين في الفندق على قيمة فاتورة، قبل أن يتطور النقاش إلى مشادة واعتداء بالضرب وتوجيه عبارات مسيئة للدين، ما استدعى تدخل الشرطة السياحية.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن الحادثة وقعت قرابة الساعة الثانية فجرًا في 31 أيار 2026، عندما كان الرجل موجودًا في صالة الفندق، حيث طلب جلوس إحدى الفتيات معه، ثم تناول مشروبات كحولية وطلب انضمام ثلاث فتيات أخريات، متكفلًا بقيمة الطلبات الخاصة بهن.

وخلال وجوده في المكان، جرى إبلاغه بأن قيمة الحساب بلغت في البداية 269 دينارًا، قبل أن ترتفع لاحقًا إلى 322 دينارًا بعد إضافة طلبات أخرى.

وتبع ذلك نقاش حول المبلغ المتبقي، إذ خرج الرجل برفقة العامل إلى مركبته لمناقشة قيمة الحساب، إلا أن الخلاف تصاعد، وفق ما ورد في الحكم، إلى دفع العامل والاعتداء عليه بالضرب.

وبعد تهديد العامل باللجوء إلى الشرطة السياحية، حضر أفراد الأمن إلى الموقع، غير أن المحكمة استمعت إلى شهادات أفادت باستمرار الرجل في توجيه عبارات مسيئة وسب الدين في الشارع، إضافة إلى الاعتداء على العامل بالركل والضرب.

وأثبت تقرير طبي قطعي تعرض العامل لإصابة أدت إلى تعطيله عن العمل لمدة يومين.

كما استمعت المحكمة إلى شهادات شاهدين آخرين، دعمت جانبًا من رواية العامل بشأن الخلاف على الفاتورة والاعتداء والعبارات المسيئة وحضور الشرطة السياحية.

وأنكر المدان أمام المحكمة ارتكابه الأفعال المسندة إليه، ولم يقدم بينة دفاعية، فيما استكملت المحكمة إجراءات المحاكمة بعد استكمال البينات وسماع الشهادات ومراجعة الملف التحقيقي والتقرير الطبي.

وفي ختام المحاكمة، التي استكملت إجراءاتها بتاريخ 15 حزيران 2026، قررت المحكمة إدانته بالجرائم المسندة إليه وتطبيق العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة النهائية الحبس 4 أشهر والغرامة 100 دينار.