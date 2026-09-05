وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أنه "تم تنفيذ حكم القتل (حدًا) بالجاني ممدوح بن ظاهر بن غريب الهاملي الشمري، سعودي الجنسية، السبت، 3/23/ 1448 هجرية، الموافق 9/5/ 2026 ميلادية بمنطقة حائل".