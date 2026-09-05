خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، السبت، تنفيذ حكم القتل (حدًا) بحق مواطن سعودي في منطقة حائل، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته وابنته، بحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية للأنباء.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ممدوح بن ظاهر بن غريب الهاملي الشمري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته مريم بنت سعد بن زيد الشمري وابنته، غلا، سعوديتا الجنسية، وذلك بالدخول لغرفتي نومهما وقتلهما بأداة حادة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولكون ما قام به المذكور كان على وجه يأمنان معه المجني عليهما من غائلته مع سابق إصرار وترصد، فقد تم الحكم عليه بالقتل (حدًا) للغيلة، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".