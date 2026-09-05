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اصابة فنان مصري شهير اثر حادث سير مروع

  • 05 أيلول 2026
  • 13:38
اصابة فنان مصري شهير اثر حادث سير مروع

خبرني  - تعرض الفنان المصري بهاء سلطان لحادث سير على طريق وادي النطرون الصحراوي في مصر، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى العلمين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأفادت المعلومات المتداولة بشأن الحادث بأن بهاء سلطان خضع داخل المستشفى لعدد من الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على حالته الصحية وسط متابعة طبية لحالته.

وكشفت مصادر طبية لوسائل إعلام مصري عن أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، فيما تم الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان وسط متابعة من المقربين منه.

ويأتي الحادث في وقت يواصل فيه بهاء سلطان نشاطه الفني، إذ يعد من أبرز المطربين المصريين خلال العقود الأخيرة,

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