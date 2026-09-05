اقتلع خصلة من شعر شريكته .. نجم ليفربول السابق يدفع ثمن لحظة غضب

خبرني - تجنب غوردون إيبي، لاعب ليفربول السابق، عقوبة السجن بعدما أُدين بالاعتداء على شريكته السابقة خلال مشادة بينهما، انتهت بجذب خصلة من شعرها واقتلاعها من رأسها.

ومثل إيبي، البالغ من العمر 30 عاما، أمام محكمة كرويدون الجزئية في لندن، الجمعة، للنطق بالحكم في القضية المتعلقة باعتدائه على شخص والتسبب له في أذى جسدي فعلي، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقضت المحكمة بإخضاع اللاعب السابق لأمر مجتمعي لمدة 12 شهرا، إلى جانب إلزامه بأداء 80 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، والمشاركة في أنشطة إعادة تأهيل لمدة 27 يوما، فضلا عن تغريمه 764 جنيها إسترلينيا (نحو 970 دولارا).

تفاصيل الواقعة

وكان إيبي قد أُلقي القبض عليه في مطار لوتون خلال يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية واقعة تعود إلى ديسمبر/كانون الأول، قبل أن توجه إليه اتهامات رسمية في فبراير/شباط، وفي يوليو/تموز الماضي، أقر اللاعب بذنبه في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة نشبت بين إيبي وشريكته السابقة آمي ميسون في منطقة لامبث جنوب لندن، بعدما طالبته الأخيرة بإعادة أموال قالت إنه مدين بها لها.

وبحسب ما استمعت إليه المحكمة، وصفت ميسون اللاعب خلال الخلاف بأنه "مدمن مخدرات"، ليرد إيبي بالإمساك بشعرها وجذب إحدى ضفائرها بقوة، مما أدى إلى اقتلاع الضفيرة وترك منطقة خالية من الشعر في رأسها.

وخلال جلسة النطق بالحكم، دافع إيبي عن نفسه دون الاستعانة بمحام، وأعرب عن ندمه على ما حدث، قائلا: "لقد ارتكبت خطأ جسيما، أشعر بالندم الحقيقي".

ورغم إدانته بالاعتداء والتسبب في أذى جسدي فعلي، تجنب اللاعب السابق عقوبة السجن، واكتفت المحكمة بالعقوبات المجتمعية والغرامة المالية.

وعلى المستوى الرياضي، لا يرتبط إيبي حاليا بأي نادٍ، بعدما انتهى مشواره مع فريق لوكوموتيف صوفيا البلغاري في يونيو/حزيران الماضي.

وبدأ اللاعب مسيرته في أكاديمية تشارلتون أتلتيك، قبل الانتقال إلى أكاديمية ويكومب واندررز، ومن هناك جذب أنظار ليفربول الذي تعاقد معه عام 2012.

وخلال فترة وجوده مع النادي الإنجليزي، خاض إيبي 58 مباراة مع الفريق الأول لليفربول، كما خرج على سبيل الإعارة إلى برمنغهام سيتي وديربي كاونتي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى بورنموث عام 2016.

وبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وبورنموث 119 مباراة، قبل أن تتراجع مسيرته تدريجيا ويغادر أجواء كرة القدم في إنجلترا.

وفي عام 2023، انتقل إيبي إلى إبسفليت يونايتد، وخاض بعدها عدة تجارب قصيرة مع أندية في الدرجات الأدنى، قبل أن ينتقل إلى بلغاريا عام 2025، حيث لعب مع لوكوموتيف صوفيا حتى رحيله في يونيو/حزيران الماضي.