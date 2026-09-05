خبرني - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجّها الجيش الإسرائيلي إلى إعداد خطة لتطبيق نموذج "مناطق تجريبية" في قطاع غزة، على غرار النموذج المتبع في جنوب لبنان.

وقالت الصحيفة إن التوجيه جاء بعد جولة أجراها نتنياهو في موقع للجيش قرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن الخطة المقترحة ستُنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، تنص الخطة قيد الدراسة على تحديد مناطق معينة داخل القطاع تدخل إليها قوات دولية، تتولى العمل على إزالة ما تصفه إسرائيل بـ"البنى التحتية الإرهابية"، إلى جانب فرض إدارة محلية ومنع عودة عناصر حركة حماس إليها.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تعتزم اختيار مناطق تقع خارج نطاق "الخط الأصفر"، ولا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي بصورة فعلية، لكنه يراقبها ويسيطر عليها من خلال الرصد، ما يعني أن تنفيذ الخطة لن يتطلب انسحاب قوات إسرائيلية من مناطق تنتشر فيها حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النموذج المقترح في غزة أكثر تعقيدا من النموذج المتبع في جنوب لبنان، في ظل عدم وجود جهة حاكمة متفق عليها حاليا في القطاع يمكنها تولي إدارة الملفات المدنية.

وذكرت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كان قد وافق في نهاية تموز الماضي على مشروع تجريبي في منطقة رفح، لكنه ركز أساسا على الجوانب الإنسانية وتقديم الخدمات للسكان، في حين يختلف النموذج الجديد من حيث تركيزه على التعامل مع البنية التحتية لحماس في مناطق مختلفة من القطاع.

وبحسب التقرير، تشمل الخطة التي أُقرت سابقا إقامة مساكن مؤقتة لسكان من قطاع غزة في مناطق لا تخضع لسيطرة حماس، على أن يخضع الراغبون في الإقامة فيها لعمليات تدقيق، فيما تتولى إدارة فلسطينية تكنوقراطية إدارة المنطقة بدعم من قوة متعددة الجنسيات.