صاحب أغرب قضية في تاريخ الانتقالات يهدد باللجوء إلى القضاء

خبرني - هدد المهاجم النيجيري السابق بيتر أوديموينغي باتخاذ إجراءات قانونية ضد شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports)، إلى جانب نادييه السابقين وست بروميتش ألبيون وكوينز بارك رينجرز، بسبب إعادة تداول قصته الشهيرة في سوق الانتقالات عام 2013.

وكان أوديموينغي قد وصل بسيارته إلى ملعب "لوفتوس رود" في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، معتقدا أن صفقة انتقاله من وست بروميتش إلى كوينز بارك رينجرز قد اكتملت، قبل أن تنهار المفاوضات في اللحظات الأخيرة بسبب عدم توصل الناديين إلى اتفاق بشأن المقابل المالي.

وتحوّل المشهد آنذاك إلى واحدة من أكثر لقطات "اليوم الأخير" غرابة وشهرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما ظهر اللاعب في مقابلة تلفزيونية مع "سكاي سبورتس" من داخل سيارته أمام "لوفتوس رود" وهو ملعب نادي كوينز بارك رينجرز.

لكنّ أوديموينغي، البالغ من العمر 45 عاما، أكد أن هناك تفاصيل كثيرة لم تظهر للجمهور، معربا عن استيائه من إعادة بث اللقطة مرارا على مدار السنوات.

وقال في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيطلب استشارة قانونية، مضيفا: "هناك أسئلة يجب أن تجيب عنها سكاي سبورتس ووكلاء ومسؤولو الناديين، وستكون لدي جلسة مع محام الأسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات الرسمية".

وانتقد النجم النيجيري السابق استمرار الشبكة في إعادة عرض المقابلة الشهيرة، قائلا: "من الناحية الإنسانية، ما الهدف من عرض هذه الحلقة مرارا وتكرارا طوال هذه السنوات؟ أقل ما يمكن وصفه به، في رأيي، أنه افتقار إلى الاحترام".

كما هاجم أوديموينغي نادي كوينز بارك رينجرز بسبب عرضه القميص الذي كان قد أُعد لوصوله آنذاك للبيع في مزاد خلال العام الماضي.

وأوضح اللاعب أن صفقة انتقاله كانت أكثر تعقيدا مما ظهر في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن وكيله باري ماكنتوش أخبره بأن الأمور قد حُسمت، وأنهما كانا في طريقهما إلى لوفتوس رود.

وقال: "أخبرني باري ماكنتوش أن كل شيء انتهى. كانت سيارته أمام سيارتي وكنا نقود. حتى إنني لم أكن أعرف إلى أين نتجه، هل إلى ملعب التدريب أم إلى الملعب".

وزعم أوديموينغي أن وكيله كان قد نسق مع "سكاي سبورتس" لإجراء مقابلة معه خلال رحلته، لكنه رفض الفكرة، قبل أن يجد نفسه لاحقا في قلب واحدة من أكثر قصص سوق الانتقالات سخرية وتداولا في الكرة الإنجليزية.

وبقي أوديموينغي في وست بروميتش حتى نهاية موسم 2012-2013، قبل أن ينتقل لاحقا إلى كارديف سيتي ثم ستوك سيتي، ويواصل مسيرته في إنجلترا قبل أن يختتم مشواره الاحترافي في إندونيسيا.