وفد من نقابة المهندسين يهنئ الملكاوي بتوليه منصب رئيس لجنة امانة عمان ويبحث تعزيز التعاون

خبرني - زار وفد من نقابة المهندسين، برئاسة نقيب المهندسين م.عبدالله عاصم غوشة، أمانة عمان الكبرى، مقدما التهنئة لأمين عمان المهندس أحمد الملكاوي بمناسبة توليه مهامه الجديدة.

وأكد غوشة أهمية الشراكة بين نقابة المهندسين وأمانة عمان، باعتبارهما من أبرز المؤسسات المعنية بالقطاع الهندسي والتنظيم والتخطيط العمراني، مشيراً إلى حرص النقابة على مواصلة التعاون مع الأمانة بما يسهم في تطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمهندسين.

وشدد على أهمية مشروع الربط الإلكتروني بين النقابة وأمانة عمان، المنبثق عن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، مبيناً أن تفعيله وتطويره سيسهمان في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل وتبادل المعلومات إلكترونياً، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات.

بدوره، رحب رئيس لجنة امانة عمان المهندس أحمد الملكاوي بوفد نقابة المهندسين، مثمناً الزيارة والتهنئة، ومؤكداً أن النقابة تمثل بيت الخبرة الهندسية، وأن الشراكة بينها وبين الأمانة ضرورة لاستمرار العمل وتطويره.

وأشار الملكاوي إلى أن الأمانة تعمل على تطوير منظومتها الإلكترونية ورقمنة خدماتها، بالتزامن مع صدور نظامي التخطيط والأبنية، مبيناً أن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة مقرر خلال شهر تشرين الثاني، على أن يستمر تطويرها وتحسينها بصورة متواصلة وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الترخيص، ومنها نقابة المهندسين والدفاع المدني.

وأضاف أن الأمانة ستبدأ، مع مطلع العام المقبل، دراسة إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدقيق المخططات، مؤكداً أن التطوير عملية مستمرة تهدف إلى تحسين بيئة العمل الهندسي ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالمكاتب والشركات الهندسية والمشاريع والمعاملات ذات الصلة.

من جانبه، أشار نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات أن النقابة تمضي بخطوات متسارعة في مجال الأتمتة، بما يشمل أعمالها وصناديقها، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي التشريعات، وصندوق التقاعد، وتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية، بهدف تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

وحضر اللقاء عضوا مجلس النقابة المهندس سمير الخطيب والدكتورة ليندا الحمود، رئيسة الشعبة الكيماوية في النقابة، حيث أكدا أهمية التعاون مع الأمانة في مجالات تدريب المهندسين حديثي التخرج، وتنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية والدورات التدريبية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدراء في الامانة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين والتأكيد على أهمية متابعة الاتفاقية الموقعة بين نقابة المهندسين وأمانة عمان وتفعيل بنودها، لا سيما ما يتعلق بالربط الإلكتروني، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويرفع مستوى الكفاءة والشفافية، إلى جانب بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.