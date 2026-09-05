تروي الحكاية أن السلطات البريطانية في الهند أرادت ذات يوم التخلص من أعداد افعى الكوبرا التي كانت تثير الخوف بين الناس، فقررت أن تدفع مكافأة مالية لكل من يأتيها بكوبرا مقتولة؛ فخرج الناس إلى الصيد، وبدأ عدد الأفاعي يتناقص، فظنت السلطة أنها وجدت الحل السحري للمشكلة. لكن الإنسان، حين يجد حافزًا، يبحث عن الطريق الأقصر إلى المكافأة؛ فاكتشف بعضهم أن تربية الكوبرا في البيوت أكثر ربحًا من مطاردتها في الشوارع، فتحولت الأفاعي من آفة إلى تجارة، ومن مشكلة إلى مصدر رزق. وحين اكتشفت السلطات اللعبة، ألغت المكافأة، فما كان من مربي الكوبرا إلا أن أطلقوا ما لديهم منها، فإذا بالمدينة تستيقظ على أعداد من الكوبرا أكبر مما كانت عليه قبل القرار! ومن هنا وُلد مصطلح «تأثير الكوبرا»؛ أي أن يأتي الحل بنتيجة عكسية، فيزيد المشكلة بدل أن يحلها. ولعلنا نعيش اليوم عصر «تأثير الكوبرا» بامتياز، خصوصًا في كثير من مشاريع التنمية في عالمنا العربي والدول النامية؛ مشاريع تبدأ بعناوين براقة: مكافحة الفقر، محاربة البطالة، تطوير المدن، تحسين التعليم، جذب الاستثمار، تحديث الإدارة، ثم تنتهي أحيانًا إلى إنتاج المشكلة بصورة جديدة؛ فننشئ برامج للتشغيل دون اقتصاد منتج، ونوزع المساعدات دون أن نفتح أبواب الاعتماد على الذات، ونبني المدن وننسى الإنسان، ونضع الخطط والاستراتيجيات ثم ننشغل بتنفيذها أكثر من انشغالنا بقياس نتائجها. وقد ننفق المليارات على مشروع ليحل أزمة، فإذا به يخلق أزمة أخرى، لأننا حسبنا كلفة المشروع ولم نحسب كلفة سلوك الإنسان تجاهه، ورأينا ما نريد أن يحدث ولم نسأل عما يمكن أن يحدث عكسه. وهنا تكمن مأساة التنمية حين تتحول الوسيلة إلى غاية، والمشروع إلى واجهة، والإنجاز إلى صورة افتتاح، بينما يبقى المواطن واقفًا أمام المشكلة نفسها، وربما أمام مشكلة جديدة ولدت من رحم الحل القديم. إن الحكمة التي تركتها لنا حكاية الكوبرا ليست أن الإنسان مخادع، وإنما أن السياسة التي لا تفهم سلوك الإنسان قد تكافئ المشكلة التي جاءت للقضاء عليها؛ ولذلك فإن نجاح المشاريع لا يقاس بعدد ما افتتحناه، ولا بحجم ما أنفقناه، بل بما غيّرناه في حياة الناس. فقبل أن نعلن انتصارنا على المشكلة، علينا أن نتأكد أننا لم نربِّ «كوبرا» جديدة في بيوتنا، ثم نعود غدًا لنكافئ من يقتلها .