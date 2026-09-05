مصرع وإصابة العشرات جراء انفجار بثكنة عسكرية في بوليفيا

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء انفجار وقع في ثكنة عسكرية بمنطقة "فياتشا" الكائنة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة لاباز البوليفية.

وبحسب وكالة أنباء "عموم افريقيا"، أشارت السلطات المحلية في بوليفيا اليوم السبت، إلى أن الانفجار وقع في مكان يستخدم لتخزين مواد الألعاب النارية، دون أن يتم تحديد أسباب وقوعه حتى الآن.

بدورها، أفادت الشرطة بإصابة أكثر من 50 شخصا وتضرر عشرات المنازل جراء الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى موقع الانفجار لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

من جانبها، قالت المسؤولة بالصحة في منطقة "فياتشا" ريتا نبراسكا، إن ما​بين 10-15 شخصا يعتقد أنهم ​لقوا مصرعهم جراء الانفجار، فيما أصيب أكثر من 60 شخصا، تم نقل ⁠14منهم، إلى مستشفيات في العاصمة لاباز لتلقي العلاج اللازم.