«الأحوال» تفتح 6 مكاتب السبت.. وهذا موعد الدوام وسر زيادة الإقبال

خبرني - قال مساعد المدير العام المالي والإداري والفني في دائرة الأحوال المدنية والجوازات صلاح الحواتمة، السبت،، إن الدائرة بدأت منذ مطلع آب باعتماد دوام يوم السبت في عدد من مكاتبها، بهدف التخفيف على المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.

وأضاف خلال وجوده بدائرة الأحوال الرئيسة أن دوام السبت شمل 6 مكاتب في العاصمة، إضافة إلى مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الموجودة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في مختلف محافظات المملكة.

أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تمديد دوام يوم السبت في 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة، وذلك خلال يومي السبت 5 و12 أيلول الحالي، وذلك استجابةً للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة.

وأشار إلى أن اعتماد دوام السبت جاء لتسهيل وصول المواطنين الذين لا يستطيعون مراجعة الدائرة خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، ومن بينهم أرباب الأسر والعمال وطلبة التوجيهي والجامعات والمغتربون.

وبين الحواتمة أن مؤشرات قياس الأداء أظهرت ارتفاعًا تدريجيًا في أعداد المعاملات المنجزة خلال أيام السبت.

وقال إن عدد المعاملات بلغ في أول أيام دوام السبت، الموافق 1 آب، نحو 1,611 معاملة، وارتفع في 8 آب إلى 1,711 معاملة، وفي 15 آب إلى 2,046 معاملة، وفي 22 آب إلى 2,174 معاملة، وصولًا إلى 2,207 معاملات في 29 آب.

ولفت إلى أن الدائرة قرّرت زيادة العمل أيام السبت خلال الأسبوع الأول والثاني من أيلول، لاستقبال المراجعين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وفيما يتعلق بتمديد ساعات الدوام خلال أيام العمل الرسمية، أوضح الحواتمة أن الدائرة، نتيجة للإقبال الشديد خلال ذروة فصل الصيف، مددت ساعات العمل في عدد من المكاتب التي تشهد ذروة وازدحامًا في المعاملات، بمعدل ساعتين بعد انتهاء الدوام الرسمي، وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وبشأن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات تجديد الهوية أو جواز السفر، قال الحواتمة إنّ الحصول على جواز السفر خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أوقات الذروة يستغرق ما بين نصف ساعة و45 دقيقة، فيما تستغرق المعاملة في الأيام الأقل ازدحامًا نحو نصف ساعة، وينطبق الأمر كذلك على البطاقة الشخصية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال الحواتمة إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات بدأت بخطوات جيدة في مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية، وتعمل بالتوازي بين الخدمات الإلكترونية والإجراءات التقليدية.

وأوضح أن بعض المعاملات يتطلب حضور المواطن لأسباب قانونية، ومنها إصدار البطاقة الشخصية لأخذ قزحية العين والبصمة، إضافة إلى تسلّم المعاملة.

وأشار إلى أن الدائرة أصدرت نحو 700 ألف شهادة رقمية، فيما بلغ عدد الجوازات الإلكترونية التي أصدرتها نحو 80 ألف جواز.

وأكد أن إصدار نحو 700 ألف شهادة رقمية يعني أن هذا العدد من المواطنين لم يكن بحاجة إلى مراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات حضوريًا للحصول على شهاداتهم، وبهذا لم يضطروا إلى الانتظار للحصول على الخدمة.