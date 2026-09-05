هالة صدقي تنشر صورا من زيارتها للمغطس في الأردن

خبرني - شاركت الفنانة المصرية هالة صدقي متابعيها، جانبًا من زيارتها إلى منطقة المغطس في الأردن، موثقة رحلتها إلى أحد أبرز المواقع الدينية والتاريخية على ضفاف نهر الأردن، والذي يرتبط بحسب المعتقد المسيحي، بحادثة تعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان.

نشرت هالة صدقي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت خلالها في منطقة المغطس، وعلقت قائلة: وأخيرًا المغطس، هنا في نهر الأردن البقعة الحقيقية التي تعمد فيها السيد المسيح من يوحنا المعمدان، وتعتبر جزءًا من حج المسيحيين.









وكشفت الفنانة المصرية، أن زيارتها للمكان تحمل لها طابعًا عائليًا خاصًا، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها سبق أن زارا الموقع قبل عشرات السنوات. وقالت: الأجمل أن والدي ووالدتي زارا هذا المكان من عشرات السنين، مكان مقدس وتاريخي، ويزوره الكثير من جميع الأديان والطوائف.

وأعربت هالة صدقي عن إعجابها بما اكتشفته خلال رحلتها في المنطقة، مؤكدة أنها تعرفت إلى العديد من الأماكن التاريخية ذات القيمة الكبيرة على ضفاف نهر الأردن.

وأشارت إلى الاستعدادات المرتقبة للاحتفال بمرور ألفي عام على حادثة تعميد السيد المسيح، موضحة أن عام 2030 سيشهد احتفالًا عالميًا بهذه المناسبة. ولم تخلُ تدوينة هالة صدقي من روحها المرحة التي اعتاد عليها جمهورها، إذ مازحت متابعيها أثناء حديثها عن معنى التعميد والمياه، قائلة: معنى التعميد هو غسل النفس من كل أخطائك، وطبعا أنا معنديش أي أخطاء فالمياه زي الفل. وتفاعل الجمهور مع منشورات ومن بينهم الفنانة نيللي كريم وعبير صبري وجوري بكر وغيرهم من النجوم والمتابعين.