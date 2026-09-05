تركي آل الشيخ يعلن جائزة بقيمة مليون ريال.. لمن تكون؟

خبرني - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية (GEA)، الأربعاء، عن جائزة مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) نقداً لصاحب التذكرة رقم مليون في المملكة لفيلم الأكشن العربي العالمي «سفن دوجز».

ويقترب الفيلم الأعلى مبيعاً في تاريخ السينما العربية، الذي يعرض حالياً بصالات «فوكس سينما» في جميع أنحاء السعودية، من تسجيل التذكرة رقم مليون، في امتداد للإقبال الذي يشهده منذ بدء عرضه محلياً ودولياً.

ويواصل «سفن دوجز»، الذي بدأ طرحه أواخر مايو (أيار) الماضي، حضوره في دور العرض بمختلف أنحاء العالم، حيث انطلقت عروضه قبل أسبوع في الهند، ليعزز بذلك النجاحات التي حققها على المستويين المحلي والإقليمي، ويوسع حضوره بوصفه أحد أبرز الإنتاجات السينمائية العربية ذات الطابع العالمي.

وسجل الفيلم أعلى عدد تذاكر لفيلم عربي سعودي، وأعلى افتتاحية لفيلم في تاريخ السينما العربية، محققاً أكثر من 3.25 مليون تذكرة عربياً، بإيرادات تجاوزت 24.2 مليون دولار.

ويروي الفيلم قصة ضابط في الإنتربول يدخل في مواجهة مع شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات، ضمن أحداث تجمع بين الحركة والمطاردات والمواجهات المشوقة.

ويضم العمل نخبة من نجوم السينما والدراما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وناصر القصبي، وتارا عماد، إلى جانب النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، ونجمي السينما الهندية سلمان خان وسنجاي دوت، والممثل الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو.

وفيلم «سفن دوجز» من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح.