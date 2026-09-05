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أشتية: ما يحدث حالياً ضم تدريجي إسرائيلي صامت للضفة الغربية

  • 05 أيلول 2026
  • 11:03
أشتية ما يحدث حالياً ضم تدريجي إسرائيلي صامت للضفة الغربية

خبرني - قال رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، الدكتور محمد اشتية، إن "الضفة الغربية تحت حكم عسكري معلن منذ عام 1967، لكن ما يحصل الآن هو ضم تدريجي صامت لمختلف مناطقها، من جانب إسرائيل في مواجهة معارضة دولية".

وأوضح اشتية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، بثته اليوم السبت: "هناك أكثر من 881 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يشكلون 26 في المئة من مجمل سكانها، ويسيطرون على أكثر من سبعين في المئة من مساحتها".

وقال أشتية: "لم يبق من اتفاق أوسلو شيء، وإسرائيل أفشلت بالكامل المسار السياسي مع القيادة الفلسطينية، حيث العلاقة هي بين مُحتل ودولة احتلال"، وأشار إلى أن "إسرائيل لا تحترم أياً من بنود الاتفاق مع الفلسطينيين، ولا سيما البنود الأمنية والمالية والاقتصادية والجغرافية".


 

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