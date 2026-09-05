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الدفاع المدني ينتشل 55 جثمانا من أنقاض منزل عائلة "ملكة" في غزة

  • 05 أيلول 2026
  • 11:00
الدفاع المدني ينتشل 55 جثمانا من أنقاض منزل عائلة ملكة في غزة

خبرني - انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني 55 جثمانا من تحت أنقاض مبنى يعود لعائلة "ملكة" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، كان يؤوي أكثر من 60 نازحا قبل تعرضه لقصف إسرائيلي قبل نحو عامين.

وقال العقيد محمد أبو دان، المشرف على مشروع انتشال جثامين الشهداء، إن فرق الإنقاذ تواصل لليوم الثالث عمليات البحث عن جثامين أخرى تحت الركام، موضحا أن معظم الضحايا تم انتشالهم تمهيدا لتشييعهم في موكب جنائزي موحد مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار أبو دان إلى أن عمليات البحث تواجه صعوبات كبيرة بسبب النقص الحاد في المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض، داعيا المنظمات الدولية والإنسانية إلى توفير حفارات وجرافات وشاحنات حديثة لتمكين الطواقم من الوصول إلى الجثامين والمفقودين تحت المباني المدمرة.

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