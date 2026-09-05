الأشغال تنهي تنفيذ مشاريع طرق زراعية وصيانة في 7 مناطق بعجلون

خبرني - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال مديرية أشغال محافظة عجلون، تنفيذ كافة العطاءات الخاصة بإنشاء وإعادة إنشاء وتعبيد الطرق الزراعية وأعمال صيانة الطرق في عدد من مناطق المحافظة.

وشملت الأعمال تنفيذ مشاريع طرق زراعية في سبع مناطق بمحافظة عجلون، من بينها عنجرة والجنيد والصفا والشفا وكفرنجة وعين جنا، إضافة إلى إنشاء وتعبيد طريق عين جنا (المحافير – محبوب)، وعدد من الطرق الزراعية في مناطق أخرى من المحافظة.

كما شملت المشاريع عطاءات لصيانة الطرق، تضمنت أعمال الترقيعات اللازمة في عدد من المواقع، وتركيب العبارات لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتعزيز مستويات السلامة عليها.

وجرى تمويل هذه المشاريع من موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان وموازنة مجلس محافظة عجلون، ضمن الجهود المشتركة لتلبية احتياجات مناطق المحافظة وتطوير وتحسين بنيتها التحتية.

وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط وزارة الأشغال العامة والإسكان المستمرة لتحسين وتجويد شبكة الطرق ورفع كفاءتها، والمحافظة على ديمومتها، ومعالجة احتياجات الصيانة، وتعزيز منظومة تصريف مياه الأمطار والسلامة المرورية.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ مشاريع الطرق الزراعية وأعمال الصيانة يسهم في تسهيل حركة المواطنين ووصول المزارعين إلى أراضيهم، وتحسين الربط بين مناطق المحافظة، ودعم النشاط الزراعي والتنموي في محافظة عجلون.