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تعليق ناري من الوليد بن طلال بعد فوز الهلال على الشباب

  • 05 أيلول 2026
  • 10:57
تعليق ناري من الوليد بن طلال بعد فوز الهلال على الشباب

خبرني - حقق الهلال فوزا جديدا على حساب جاره الشباب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وعقب المباراة نشر الوليد بن طلال رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" احتفل خلالها بالفوز لكنه اختار كلمات قوية عند حديثه عن مستقبل الهلال قائلا: "الهلال أمانة من أخي ولي العهد لذلك ما عندنا إلا كلمة أبشر العاصفة صارت إعصارا والإعصار مستمر لسنوات طويلة". 

وأضاف في رسالته مستعرضا صورة للاعبي الفريق الأجانب: "الهلال العالمي فريق منتخبات دول 19 لاعبا يمثلون 11 دولة الهلال البطل العالمي".
وقبل انطلاق الموسم كان الوليد بن طلال استخدم تعبير العاصفة عند حديثه عن تحركات الهلال قبل أن تأتي التطورات اللاحقة لتمنح العبارة معنى مختلفا خصوصا مع الصفقات التي أبرمها النادي من بينها التعاقد مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي والإنجليزي أولي واتكينز، إلى جانب كريسنسيو سامرفيل.

ويعد الفوز على الشباب هو الخامس تواليا للهلال في الدوري ليواصل الفريق انطلاقته المثالية ويحافظ على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة فيما تجمد رصيد الشباب عند 3 نقاط.

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