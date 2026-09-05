1.031 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 8 أشهر

خبرني - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 20.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال نفس الفترة إلى 1.031 مليار دينار، مقابل 854 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.

ووفقا للمعطيات، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال نفس الفترة 30154 شهادة مقابل 26715 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 12.9 بالمئة.

وأشارت إلى أكبر 5 دول مستوردة حسب القيمة خلال الفترة ذاتها، جاء بمقدمتها العراق بقيمة 415 مليون دينار بعدد 1912 شهادة وسويسرا 102 مليون دينار بعدد 26 شهادة ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة نحو 78 مليون دينار بعدد 6152 شهادة فالسعودية بقيمة 72 مليون دينار بعدد 5673 شهادة تلاها مصر 54 مليون دينار وبعدد 732 شهادة.

وشملت الصادرات خلال نفس الفترة، المنتوجات الأجنبية بقيمة نحو 493 مليون دينار والزراعية 153 مليون دينار والصناعية نحو 119 مليون دينار ثم المنتوجات العربية بقيمة نحو 118 مليون دينار والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

يذكر أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يشار الى أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام والبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها والبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.