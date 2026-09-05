اتهام الاعتداء الجنسي يطارد المغني الإسباني خوليو إغليسياس

خبرني - قدمت موظفتان سابقتان لدى المغني الإسباني خوليو إغليسياس شكوى جديدة ضده بتهم الاعتداء الجنسي والعمل القسري، وفق ما أعلنت منظمة حقوقية تمثلهما.

وكان الادعاء الإسباني قد أغلق في يناير الماضي ملف أول شكوى بالاتهامات نفسها ضد إيغليسياس، المغني الحائز جائزة "غرامي"، والذي باع أكثر من 300 مليون ألبوم موسيقي على امتداد مسيرة فنية استمرت لعقود.

وحفظ الادعاء الشكوى، معتبرا أن المحاكم الإسبانية لا تتمتع بالولاية القضائية للنظر في أحداث يُزعم أنها وقعت في بلدان الكاريبي.

وتقول المرأتان، إحداهما عاملة منزلية والأخرى أخصائية علاج طبيعي، إنهما تعرضتا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من الإساءة أثناء عملهما في ممتلكات لإيغليسياس في جمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس عام 2021، بحسب منظمة "وومنز لينك وورلد وايد".

وسبق لإيغليسياس (82 عاما) أن قال إن الاتهامات بحقه "باطلة تماما"، مشددا على أنه ما "أساء في المعاملة أو أهان أي امرأة قط".

وقالت المنظمة في بيان إن المرأتين، اللتين يُشار إليهما باسمي ريبيكا ولورا، تقدمتا بالشكوى الجديدة الخميس، وتتهمان إيغليسياس بارتكاب أفعال تشمل "التحرش والاعتداء الجنسيين"، فضلا عن إخضاعهما لـ"ظروف عمل قسرية ومهينة".

وأضافت المنظمة أن المحاكم الإسبانية لها صلاحية النظر في القضية، استنادا إلى قانون يتيح التحقيق والملاحقة في الجرائم المرتكبة خارج البلاد "متى توافرت روابط كافية بإسبانيا".

وأوضحت: "إذا ارتكب شخص إسباني جريمة خارج إسبانيا، فيمكن إجراء المحاكمة في إسبانيا، ما دام الفعل نفسه يُعد جريمة في البلد الذي وقعت فيه".

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، يوفانا ريوس سيسنيرو: "إن الدولة الإسبانية ملزمة بضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، بغض النظر عن هوية الشخص المُتهم".

وفي يناير، قال الادعاء الإسباني إن حفظه للقضية لا يمنع المرأتين من تقديم شكواهما أمام هيئات قضائية أخرى.