كيف تؤثر ممارسة الرياضة على الشهية والجوع؟

خبرني - يظهر الشعور بالجوع بعد ممارسة الرياضة لدى كثير من الأشخاص، وقد يدفعهم أحيانا إلى تناول وجبة أكبر مما كانوا يخططون له.

لكن الدراسات توضح أن الشعور بالجوع بعد ممارسة الرياضة لا يعني بالضرورة أن التمرين يزيد الشهية، إذ تتأثر الشهية مؤقتا بالنشاط البدني، بينما قد يؤدي استهلاك الطاقة خلال التمرين إلى ظهور شعور حقيقي بالجوع لاحقا.

وتشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة تكبح الشهية لفترة قصيرة، من خلال خفض هرمون "غريلين" المرتبط بالجوع، وزيادة بعض الهرمونات التي تعزز الشعور بالشبع. لكن هذا التأثير يتلاشى عادة خلال 30 إلى 90 دقيقة، لتعود الشهية إلى مستوياتها المعتادة.

كما لا يبدو أن ممارسة الرياضة بانتظام تؤدي إلى زيادة كبيرة في كمية الطعام التي يتناولها الشخص لتعويض الطاقة التي استهلكها. وقد يشعر البعض بالجوع أكثر، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم سيستهلكون السعرات نفسها التي أحرقوها أثناء التمرين.

هل تزيد شدة التمرين الجوع؟

تؤدي التمارين متوسطة وعالية الكثافة إلى كبح الشهية مؤقتا، وقد يكون التأثير أكبر قليلا بعد التمارين عالية الكثافة، لكن الفروق ليست ثابتة.

لذلك، لا تحتاج إلى اختيار تمرين معين بهدف التحكم في الشهية. والأهم هو ممارسة نشاط تستمتع به ويمكنك الاستمرار عليه بانتظام.

لماذا نشعر بالجوع بعد التمرين؟

قد يكون السبب ببساطة هو أن الجسم استهلك كمية أكبر من الطاقة، فيستجيب لاحقا بزيادة الشعور بالجوع لاستعادة توازن الطاقة.

لكن هناك عوامل أخرى قد تدفع إلى تناول المزيد من الطعام، منها الشعور بأن التمرين "يستحق" مكافأة، أو الخلط بين العطش والجوع بسبب فقدان السوائل.

كيف تتعامل مع الجوع بعد الرياضة؟

إذا شعرت بالجوع بعد التمرين، ابدأ بشرب الماء، ثم قيّم ما إذا كنت جائعا بالفعل. وعند الشعور بالجوع، لا داعي لتجاهله، بل اختر وجبة خفيفة مشبعة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية.

ومن الخيارات المناسبة: الزبادي مع الفاكهة، أو البيض مع خبز الحبوب الكاملة، أو حفنة من المكسرات، أو الحمص مع الخضراوات، أو الحليب.

وبشكل عام، لا يعني الجوع بعد ممارسة الرياضة أن التمرين لم يحقق فائدته، بل قد يكون استجابة طبيعية لاستهلاك الجسم للطاقة. والأفضل هو الحفاظ على نشاط بدني منتظم واختيار أطعمة مشبعة ومغذية بعد التمرين.