علاقة مفاجئة بين اللياقة وفهم الكلام وسط الضوضاء

خبرني - أظهرت دراسة أولية أجراها باحثون في جامعة نورث إيسترن أن ارتفاع مستوى اللياقة البدنية قد يرتبط بقدرة أفضل على فهم الكلام وسط الضوضاء.

ويقول جوناثان بيل، أستاذ العلوم الصحية في كلية بوفي للعلوم الصحية بجامعة نورث إيسترن، إن نحو 80% من البالغين قد يعانون فقدان السمع بحلول سن الثمانين. لكن المشكلة لا تقتصر على انخفاض مستوى الصوت، إذ يواجه بعض الأشخاص صعوبة في فصل الكلام عن الأصوات المحيطة، خصوصا في الأماكن المزدحمة مثل المطاعم.

ويرتبط فهم الكلام وسط الضوضاء بعمليات عقلية تشمل الانتباه والذاكرة العاملة والوظائف التنفيذية، وهي وظائف تعتمد بدرجة كبيرة على قشرة الفص الجبهي في الدماغ، وقد تتأثر بالتقدم في العمر.

وانطلاقا من العلاقة المعروفة بين النشاط البدني وصحة الدماغ، بدأ بيل والباحثة بريدجيت كاري دراسة ما إذا كانت اللياقة البدنية يمكن أن تساعد أيضا في تحسين فهم الكلام.

وفي المرحلة الأولى، قاس الباحثون اللياقة القلبية التنفسية لدى متطوعين باستخدام اختبار الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2 max)، ثم أخضعوهم لاختبارات طلب منهم خلالها تكرار جمل مسجلة وسط مستويات مختلفة من الضوضاء.

وأظهرت النتائج الأولية أن المشاركين الأكثر لياقة حققوا أداء أفضل بنحو 15% في فهم الكلام وسط الضوضاء مقارنة بالأقل لياقة.

ويقول بيل إن التقاط كلمة أو كلمتين إضافيتين في كل جملة قد يمنح الشخص سياقا أكبر ويساعده على متابعة المحادثة.

لكن الباحثين يؤكدون أن هذه النتائج لا تثبت أن اللياقة البدنية هي سبب التحسن. ويشير كيرك إريكسون، الباحث في شبكة مستشفيات "أدفنت هيلث"، إلى أن اللياقة قد تساعد الدماغ على استخدام موارده المعرفية بكفاءة أكبر عندما تصبح عملية الاستماع أكثر صعوبة.

وفي المرحلة المقبلة، سيخضع المشاركون لجلسة تمارين تستمر 20 دقيقة على جهاز المشي، ثم يعاد اختبار قدرتهم على فهم الكلام لمعرفة ما إذا كان النشاط البدني يؤدي إلى تحسن مباشر. وستمهد النتائج لتدخل أطول يستمر ستة أشهر.

كما يخطط الباحثون لاستخدام تقنية "مطيافية الأشعة تحت الحمراء القريبة الوظيفية" (fNIRS) لمراقبة نشاط الدماغ أثناء الاستماع في بيئات حقيقية وصاخبة.

ويأمل بيل أن تقود هذه الأبحاث في النهاية إلى تدخلات تساعد الأشخاص على تحسين قدرتهم على التواصل وفهم الحديث في حياتهم اليومية.