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مورينيو يهاجم لاعبي ريال مدريد: "سُذّج" تم التلاعب بهم

  • 05 أيلول 2026
  • 09:20
مورينيو يهاجم لاعبي ريال مدريد سُذّج تم التلاعب بهم

خبرني - انتقد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد لاعبي فريقه عقب تلقي الخسارة الأولى في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس يوم الجمعة بهدف دون رد، واصفاً إياهم بـ"السذج" الذين تعرضوا للخداع.

وسجل تروي باروت هدفاً متأخراً لريال بيتيس وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء ليتعرض مورينيو لأول خسارة مع ريال مدريد في تجربته الثانية مع الفريق.

وقال "سبيشل وان" في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لاعبو بيتيس كانوا أذكى من لاعبي ريال مدريد الذين يفتقدون الحماس وكذلك ساذجون. ففي أول المباراة تعرضوا للضرب من الخصم وكانوا يقفون بسرعة بينما لاعبو بيتيس كانوا أذكى، وبفضل ضغط الجماهير تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم.

وتابع: فالفيردي تعرض للدهس لكنه بقي واقفاً على قدميه وهذا يدل على كرامته، أما لو حدث ذلك للاعب من بيتيس لبقي على الأرض ولطلب دخول سيارة الإسعاف.

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