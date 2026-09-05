تراجع زوار أم قيس 13.3% خلال 7 أشهر

خبرني - بلغ عدد زوار مدينة أم قيس الأثرية بلواء بني كنانة في محافظة إربد، منذ كانون الثاني وحتى تموز من العام الحالي، 71,289 زائرًا أردنيًا وأجنبيًا، مقارنة مع 82,266 زائرًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتظهر الأرقام أن نسبة تراجع أعداد الزائرين للمدينة بلغت 13.3% خلال 7 شهور مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وبخصوص الشهور السبعة الأولى من العام 2026، وصل عدد الزوار الأجانب إلى 8,648 زائرًا أجنبيًا، بينما بلغ عدد الأردنيين 62,641 ألفًا، ما مجموعه 71,289، فيما بلغ عدد الزوار الأجانب للفترة ذاتها من عام 2025، 13,669، بينما بلغ عدد الأردنيين 68,597، ما مجموعه 82,266.

وتعرف قرية أم قيس، التي تقع في محافظة إربد شمالي المملكة، قديمًا باسم "جدارا"، واشتهرت قديمًا مركزا للثقافة، إذ كانت موطنًا لعدد من الشعراء والفلاسفة، كما تقع أم قيس على تلة بديعة وتطلّ على وادي الأردن وبحيرة طبريا، وتشتهر بشوارعها المدهشة ذات الأعمدة والشرفة المقوّسة.

وكانت منظمة السياحة العالمية أعلنت عن اختيار قرية أم قيس لعام 2022 ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك بعد تحقيقها للشروط والمتطلبات كافة المطلوبة من المنظّمة.