مكونات عناية بالبشرة فقدت بريقها... وفق أطباء الجلد

خبرني - لفترة طويلة، ارتبطت صناعة العناية بالبشرة بوعود كبيرة، كأن مكوّناً واحداً قادر على محو علامات التقدم في السن، أو منتج يعيد للبشرة شبابها خلال أسابيع قليلة.

لكن مع ازدياد الوعي العلمي، بدأ الخبراء يعيدون النظر في بعض المكونات التي تصدرت المشهد لسنوات، ليس لأنها عديمة الفائدة، بل لأن التوقعات التي رافقتها تجاوزت أحياناً ما يمكن أن تقدمه فعلياً.

ففي عام 2026، يميل أطباء الجلد أكثر إلى مفهوم "العناية الذكية"؛ أي اختيار مكونات مدعومة بالأدلة، وفهم وظيفة كل عنصر بدلاً من مطاردة كل صيحة جديدة تظهر على منصات التواصل الاجتماعي. فالمشكلة ليست دائماً في المكوّن نفسه، بل في الصورة المثالية التي ترسمها الحملات التسويقية حوله.



الكولاجين الموضعي: ترطيب أكثر من تجديد

يندرج الكولاجين ضمن أكثر المكونات التي ارتبط اسمها بمكافحة التجاعيد، إذ يُعرف بأنه البروتين المسؤول عن تماسك البشرة ومرونتها. ومع ذلك، يوضح أطباء الجلد أن جزيئات الكولاجين الموجودة في الكريمات غالباً ما تكون كبيرة الحجم بحيث لا تستطيع اختراق الطبقات العميقة من الجلد وبناء مخزون جديد من هذا البروتين.

هذا لا يعني أن كريمات الكولاجين بلا فائدة؛ فهي قد تمنح البشرة مظهراً أكثر امتلاء ونعومة بفضل قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة وتنعيم السطح الخارجي للجلد. لكن تحفيز إنتاج الكولاجين داخلياً يرتبط أكثر بمكونات مثل الريتينويدات، وفيتامينC، وبعض أنواع الببتيدات، إضافة إلى إجراءات جلدية محددة عند الحاجة.

التونر: خطوة ليست دائماً ضرورية

كان التونر لسنوات جزءاً أساسياً من روتين العناية بالبشرة، خصوصاً مع الوعود المتعلقة بتصغير المسام، وإعادة توازن البشرة، ومنحها الإشراقة. لكن خبراء الجلد يشيرون إلى أن هذه الخطوة ليست ضرورية للجميع، وأن بعض المنتجات قد تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول أو المواد المقشرة التي قد تسبب الجفاف والتهيج، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الحساسة.

في المقابل، يمكن لبعض أنواع التونر التي تحتوي على مكونات مدروسة، مثل النياسيناميد أو أحماض التقشير بتركيزات مناسبة، أن تكون مفيدة وفق احتياجات البشرة. الفكرة الأساسية هي اختيار المنتج بناءً على المشكلة وليس لأن وجوده أصبح قاعدة ثابتة في الروتين.



الروتين الطويل لا يعني نتائج أفضل

ساهم انتشار محتوى العناية بالبشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز فكرة أن البشرة المثالية تحتاج إلى عشرات الخطوات والمنتجات. لكن أطباء الجلد يلفتون إلى أن الإفراط في استخدام المكونات النشطة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، مثل ضعف حاجز البشرة، والاحمرار، وزيادة الحساسية.

فالروتين الفعّال لا يُقاس بعدد العبوات الموجودة على رف الحمام، بل بمدى ملاءمتها لاحتياجات البشرة. غالباً ما يكفي تنظيف لطيف، وترطيب مناسب، وواقي شمس يومي، مع إضافة مكونات علاجية محددة عند الحاجة.



منتجات ضبط الرقم الهيدروجيني

تُسوّق بعض المنتجات على أنها قادرة على "إعادة ضبط" الرقم الهيدروجيني للبشرة، لكن الجلد يمتلك آليات طبيعية تساعده على الحفاظ على توازنه الحمضي. لذلك يرى الخبراء أن التركيز يجب أن يكون على حماية الحاجز الجلدي من خلال استخدام منظفات لطيفة ومنتجات ترطيب تحتوي على مكونات مثل السيراميدات والأحماض الدهنية.

فالحفاظ على صحة الحاجز الواقي أصبح من أهم الاتجاهات الحديثة في العناية بالبشرة، خصوصاً مع تزايد حالات الحساسية والتهيج الناتجة عن الإفراط في التقشير واستخدام عدد كبير من المواد الفعالة في الوقت نفسه.

مستحضرات أساسية

في مقابل المكونات التي تضخمت وعودها، هناك عناصر حافظت على مكانتها بفضل الدراسات العلمية التي تدعم فوائدها. يأتي في مقدمتها واقي الشمس، الذي يبقى الخطوة الأكثر أهمية للوقاية من التصبغات وفقدان مرونة البشرة. كما تستمر الريتينويدات في تصدر قائمة المكونات المدروسة لتحسين مظهر الخطوط الدقيقة ودعم تجدد البشرة.

كذلك يحافظ النياسيناميد على شعبيته بسبب تعدد فوائده، من دعم حاجز البشرة إلى تحسين مظهر المسام وتوحيد اللون، بينما تساعد السيراميدات في تعزيز الترطيب والحفاظ على توازن الجلد. أما فيتامين C فيبقى من أبرز مضادات الأكسدة المستخدمة لتحسين الإشراقة ومقاومة تأثير العوامل البيئية.



العناية الواقعية

لا يعني تراجع بعض الاتجاهات أن صناعة الجمال تتجه إلى فقدان الابتكار، بل إلى مرحلة أكثر نضجاً؛ حيث لا تكفي الوعود الجذابة لإثبات فعالية أي مكوّن. الاتجاه الأقوى اليوم هو اختيار منتجات أقل، لكنها أكثر ملاءمة ومدعومة بالعلم.

فالبشرة لا تحتاج بالضرورة إلى أحدث صيحة، بل إلى فهم احتياجاتها واحترام طبيعتها. وبينما تتغير أسماء المكونات الرائجة من عام إلى آخر، يبقى الأساس ثابتاً: روتين بسيط، مكونات فعالة، ونتائج تُبنى على الاستمرارية لا على الضجة المؤقتة.