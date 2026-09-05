الدراما التركية تفتتح موسم سبتمبر 2026.. «القهوة المالحة» يبدأ بقوة و«قصر المرجان» يدخل المنافسة

خبرني - بدأت القنوات التركية خلال سبتمبر 2026 إطلاق أولى أعمال الموسم التلفزيوني الجديد، بعدما اقتصرت معظم الأسابيع الماضية على التحضيرات والتصوير والحملات الدعائية. وجاءت البداية في 1 سبتمبر مع مسلسل «القهوة المالحة» على Star TV، بينما تستعد atv لإطلاق «قصر المرجان» في 5 سبتمبر، قبل تقديم «حيث تشرق الشمس» في 17 من الشهر نفسه. وفي المقابل، تبدأ بعض الأعمال المستمرة العودة بمواسم جديدة، وفي مقدمتها «جبل القلب» الذي يفتتح موسمه السابع يوم 5 سبتمبر على TRT1.

وتقدم هذه المواعيد صورة أولية لخريطة سبتمبر، التي تجمع بين أعمال تعرض للمرة الأولى ومسلسلات تدخل الموسم الجديد وهي تمتلك بالفعل قاعدة جماهيرية تكونت خلال السنوات الماضية.

«القهوة المالحة» يفتتح سبتمبر ويتصدر الريتنج

كان مسلسل القهوة المالحة Tuzlu Kahve من أولى الأعمال الجديدة التي وصلت إلى الشاشة خلال سبتمبر، إذ عرضت Star TV الحلقة الأولى مساء الثلاثاء 1 سبتمبر في الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

وبدأ العمل بنتيجة لافتة في سباق المشاهدة؛ إذ سجلت الحلقة الأولى 4.36 نقطة في فئة Total، و4.28 في AB، و5.11 في ABC1، وحلت في المركز الأول في الفئات الثلاث خلال يوم العرض. وهي أرقام أكدتها بيانات الريتنج المنشورة في اليوم التالي، ما منح المسلسل بداية قوية قبل انتقاله إلى الاختبار الأهم، وهو الحفاظ على مستواه مع الحلقات التالية.

يقوم الخط الرئيسي للقصة على ديرين، ابنة إحدى العائلات الثرية والعريقة في إسطنبول، والتي تعيش تحت ضغط فكرة الزواج وتكوين أسرة، في وقت لا تسير فيه علاقتها العاطفية كما خططت لها. وفي الجهة الأخرى يعود محمد إلى تركيا بعد سنوات قضاها خارج البلاد لأسباب مرتبطة بعائلته.

تتقاطع حياة ديرين ومحمد بعد سلسلة من التطورات داخل عائلتيهما، بينما تعيد علاقة شقيق محمد وخطط زواجه فتح خلافات قديمة بين العائلات. ومن هنا ينتقل المسلسل من قصة التعارف بين شخصيتين إلى شبكة أوسع من العلاقات العائلية، حيث تصبح التقاليد وتوقعات الآباء والخلافات المتوارثة عناصر أساسية في مسار القصة. وتقدم Star TV العمل رسميًا باعتباره مزيجًا بين الكوميديا الرومانسية والدراما العائلية.

ويؤدي إيدا إيجي دور ديرين، بينما يجسد بوغرا غولسوي شخصية محمد. ويستند المسلسل إلى واحدة من أكبر قوائم الممثلين بين الأعمال التي بدأت الموسم، إذ يشارك فيه نبهات تشهري، وبينور كايا، وشيفال سام، وياسمين إرغين، وجيرين موراي، وإنيس أريكان، وسارب أباك، وهاتيس أصلان، ونرغس كومباسار، وجنكيز بوزكورت، ونيفرا سيريزلي، وستار تانري أوغلو، إلى جانب مجموعة أخرى من الممثلين.

وتنتج Poll Films المسلسل، فيما يتولى بولات ياغجي مهمة المنتج. أما الإخراج فهو لمصطفى كوتان، ويكتب السيناريو أصلي زينغين وإيجه يوسما أوغلو وبانو زينغين تاك، بينما يتولى باريش إيشيك إدارة التصوير. وهذه التركيبة تؤكد أن العمل لم يُبنَ فقط حول الثنائي الرئيسي، وإنما صُمم منذ البداية كمسلسل جماعي بعدد كبير من الشخصيات والعائلات.

وبعد الحلقة الأولى، ثبتت Star TV موعد «القهوة المالحة» مساء كل ثلاثاء في الثامنة، وأطلقت بالفعل الإعلان الخاص بالحلقة الثانية، ليصبح المسلسل أول هذه الأعمال الجديدة الذي تجاوز مرحلة الحملات الدعائية إلى اختبار أسبوعي فعلي أمام نسب المشاهدة.

«قصر المرجان» يبدأ في 5 سبتمبر من طرسوس

بعد أربعة أيام من انطلاق «القهوة المالحة»، تدخل atv السباق بأحد مشاريعها الجديدة، إذ يعرض مسلسل قصر المرجان Mercan Köşk حلقته الأولى مساء السبت 5 سبتمبر عند الساعة الثامنة.

العمل من إنتاج مشترك بين شركتي FARO وSinehane، ويجمع في أدواره الرئيسية كوبلاي أكا، وهفسانور سانجاكتوتان، وبرتان أصلاني. ويجسد أكا شخصية أراس، فيما تلعب سانجاكتوتان دور جمره، ويظهر أصلاني بشخصية توبراك.

وتبدأ قصة جمره بعد زواجها بشكل مفاجئ، قبل أن يختفي زوجها عقب الزواج، فتدفعها محاولة العثور عليه إلى العودة إلى طرسوس؛ المدينة المرتبطة بالنسبة إليها بصدمة قديمة، حيث قُتل والدها هناك. وخلال رحلة البحث تدخل إلى عالم «قصر المرجان»، وتتقاطع حياتها مع أراس الذي يحاول بدوره حماية أسرته وإخفاء سر يعود إلى الماضي.

وتضع القصة جمره وأراس وسط صراع ممتد بين عائلتين بينهما خصومة قديمة، بينما تبدأ الأسرار المرتبطة بالماضي في الظهور تدريجيًا. وتقدم المواد الرسمية للمسلسل العلاقة بين جمره وأراس باعتبارها أحد المحاور الرئيسية إلى جانب الصراع بين العائلتين، وليس باعتبار العمل قصة رومانسية منفصلة عن خلفيته العائلية.

ويحتل موقع التصوير مساحة واضحة من هوية المسلسل؛ فقد بدأت عمليات التصوير في طرسوس بولاية مرسين، كما استخدمت بساتين البرتقال في المنطقة ضمن مشاهد العمل والملصق الدعائي الرسمي. وأشارت atv إلى أن بساتين البرتقال ليست مجرد خلفية تصوير، بل ترتبط بعالم القصة وشخصيات أراس وجمره وتوبراك.