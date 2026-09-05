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ترمب: الحرب مع إيران (أمر بسيط)

  • 05 أيلول 2026
  • 08:54
ترمب الحرب مع إيران أمر بسيط

خبرني - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيده أنه "لا توجد أي ألغام بحرية حاليا في مضيق هرمز"، مشيدا بالدور الذي تقوم به القوات الأمريكية هناك بقوله: "نحن نقوم بعمل كبير جدا".
وذكر ترامب أن عددا كبيرا من السفن يعبر الممر المائي حاليا بأمان، وأن كميات ضخمة من النفط في طريقها للخروج عبر المضيق.

وقلل ترمب من حجم المواجهة العسكرية، التي دخلت شهرها السابع واصفا الصراع المستمر منذ أشهر مع طهران بأنه "أمر بسيط جدا بالنسبة للولايات المتحدة". ورفض تسميتها بـ "الحرب"، مفضلا مصطلح "نزاع أو صراع عسكري متقطع" مقارنة بحروب أمريكا الطويلة السابقة مثل فيتنام وأفغانستان.

ولوح ترمب علنا بتصعيد الضربات العسكرية ضد إيران، كاشفا أن القوات الأمريكية قد تستهدف قريبا موقع "جبل رأس الفأس" (المعروف أيضا باسم جبل كلنك غزلا)، وهو موقع جبلي محصن يقع بالقرب من منشأة نطنز النووية. 

وأكد أن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير الرادارات الإيرانية المتقدمة للمرة الثانية، متوعدا بضربات أقوى إذا ساءت الأمور، مشيرا إلى أن واشنطن لم تفقد أي قوات في عملياتها السابقة بفنزويلا، لكنها فقدت 18 شخصا (أو 19 بحسب بعض التقارير) في الصراع الحالي مع إيران.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع توترات ميدانية وتبادل متقطع للضربات الصاروخية والجوية في محيط المضيق بين القوات الأمريكية والإيرانية.

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