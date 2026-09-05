ترمب: كأس العالم حقق للولايات المتحدة أكثر من 18 مليار دولار

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كأس العالم لكرة القدم 2026 حقق للاقتصاد الأمريكي أكثر من 18 مليار دولار، وأسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 160 ألف شخص.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "يا له من صيف استثنائي للسفر في الولايات المتحدة! قطع الأمريكيون ما يقرب من 300 مليار ميل، واستقبلت المتنزهات الوطنية 78 مليون زائر، فيما استقل الملايين الطائرات".

وأضاف: "وحده كأس العالم لكرة القدم التابع للفيفا حقق أكثر من 18 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، ودعم أكثر من 160 ألف وظيفة!، السفر والسياحة يعنيان توفير فرص العمل، والاستثمار، وتدفق مليارات الدولارات إلى الشركات والمجتمعات الأمريكية".

وخلص إلى القول: "نحن نعمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتحديث قطاع السفر الجوي، وتسهيل زيارة الولايات المتحدة وممارسة الأعمال فيها، أمريكا مفتوحة أمام الأعمال، والأفضل لم يأت بعد!".

وأقيمت مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو، وشهدت مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد قال في وقت سابق إن الاتحاد قد يدرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبا.

وفي نهائي كأس العالم 2026، تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0. وسجل فيران توريس، الذي كان يلعب حينها مع "برشلونة"، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان عقب البطولة.