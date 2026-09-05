تحذير من مستحضرات هرمونية مجهولة المصدر تباع في مراكز لياقة بالأردن

خبرني - حذّرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من انتشار الترويج لمستحضرات هرمونية غير معتمدة ومجهولة المنشأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض صالات اللياقة البدنية، وسط ادعاءات تسويقية تتحدث عن قدرتها على زيادة الكتلة العضلية، وخفض الدهون، وتحسين المظهر وتسريع الاستشفاء بعد ممارسة الرياضة.

وقالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة الدكتورة رنا ملكاوي إن فرق التفتيش والرصد الإلكتروني تتابع الحسابات والمنشورات ذات الصلة، إلى جانب متابعة بعض المدربين في الأندية الرياضية، بهدف الحد من انتشار هذه المستحضرات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وبيّنت أن الببتيدات هي مركبات طبيعية تؤدي دورًا في نقل الإشارات بين الأنسجة وأعضاء الجسم، إلا أن العديد من المنتجات المتداولة حاليًا تحت هذا التصنيف عبارة عن مستحضرات مصنّعة غير مسجلة، ولا تتوافر بشأنها بيانات علمية موثوقة تثبت سلامتها أو تحدد الجرعات المناسبة أو جودة التصنيع ومصدره.

وأشارت ملكاوي إلى أن دواء "تيسامورلين" هو المستحضر المسجل عالميًا من هذه الفئة، ويُستخدم بشكل محدد لتقليل الدهون الحشوية في منطقة البطن لدى مرضى الإيدز، بينما تبقى المنتجات الأخرى المتداولة مجهولة المصدر والتركيب.

وفيما يتعلق بمستحضر "ريتاتروتايد" (Retatrutide)، أوضحت أنه ما يزال في مرحلة البحث والتجارب السريرية، وتعمل الشركة المطورة ومالكة براءة اختراعه على دراسته، ولم يتم حتى الآن استكمال تطويره أو اعتماده وتسويقه في أي سوق عالمي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة ومصدر المنتجات التي تباع محليًا تحت هذا الاسم.

وحذرت من أن استخدام هذه المستحضرات قد يرتب مخاطر صحية خطيرة، من بينها حدوث اضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي، فضلًا عن احتمالية الإصابة بتسمم الدم نتيجة استخدام أمبولات أو أدوات حقن غير معقمة أو ملوثة، إضافة إلى أضرار قد تطال وظائف أعضاء الجسم.

وكشفت ملكاوي عن إغلاق أكثر من 10 صفحات إلكترونية و6 مراكز للياقة البدنية، بعد عمليات رصد ومتابعة وتنسيق بين فرق المؤسسة والخط الساخن للشكاوى والأجهزة الأمنية، شملت جولات ميدانية وعمليات ضبط.

وأكدت أن التشريعات الأردنية الناظمة للدواء والصيدلة تحظر بيع الأدوية أو الترويج لها عبر شبكة الإنترنت، مشددة على أن الصيدليات هي الجهة الآمنة المعتمدة للحصول على الأدوية المسجلة رسميًا والخاضعة للرقابة خلال مراحل تصنيعها وتوزيعها.

ودعت المواطنين إلى التحقق من تسجيل أي مستحضر يرغبون في استخدامه من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وعدم اللجوء إلى هذه المنتجات إلا تحت إشراف طبي مختص.