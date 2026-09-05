طقس معتدل السبت.. وارتفاع على الحرارة الاثنين

خبرني - تسجّل درجات الحرارة السبت، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 32- 19 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 30- 17، وفي المرتفعات الشمالية 28- 16، وفي مرتفعات الشراة 29- 16، وفي مناطق البادية 37- 21، وفي مناطق السهول 32- 19، وفي الأغوار الشمالية 39- 24، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 40- 26 درجة مئوية.

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس الأحد، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية، مثيرة للغبار أحيانًا.

ويطرأ الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الثلاثاء معتدلا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.