قرود هاربة من حديقة حيوانات ترعب سكان مدينة سورية - فيديو

خبرني - تحولت شوارع مدينة سلقين في ريف إدلب الغربي إلى مسرح لواقعة غير مألوفة، بعدما هاجمت قرود هاربة عددًا من السكان، متسببة في إصابة 3 أشخاص بالعض ونقلهم إلى المستشفى.

وانتشرت على وسائل إعلام وصفحات محلية مقاطع مصورة توثق ظهور القرود داخل المدينة ومحاولات السيطرة عليها، في مشهد أثار حالة من الدهشة والقلق بين السكان، قبل أن تتحول الواقعة من مشهد غريب إلى حادث استدعى تدخلًا طبيًا.

ووفق ما أورده تلفزيون سوريا، نقلا عن صفحة "مدينة سلقين" المحلية، تعرض 3 مدنيين، الأربعاء، لعضات من القرود، ونقلوا إلى مستشفى سلقين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مطاردة في شوارع المدينة

لم تكشف المعلومات المحلية المنشورة تفاصيل عن طبيعة إصابات الأشخاص الثلاثة أو مدى خطورتها، كما لم يتضح حتى نشر التقارير الأولى مصير القرود أو الإجراءات التي اتُخذت للسيطرة عليها.

كذلك لم تحدد المصادر المحلية بشكل قاطع الجهة التي كانت تحتجز القرود قبل وصولها إلى الشوارع، وهو ما يجعل من غير الدقيق الجزم بمصدر الحيوانات في الواقعة الحالية.

لكن ظهور القرود في سلقين ليس الأول من نوعه.

فبحسب تلفزيون سوريا، شهدت المدينة حادثة مشابهة خلال الشهر الماضي، عندما هربت مجموعة من القرود من مدينة للملاهي وتجولت في عدد من الشوارع، قبل العثور عليها في حي القصور ومحاولة السكان الإمساك بها.

وأثارت الواقعة السابقة أيضا تفاعلا محليا، بعدما أظهرت مقاطع مصورة أحد القرود وهو يتجول في شوارع المدينة، بينما حاول عدد من الشبان السيطرة عليه وإعادته إلى مكان احتجازه.

حادثة تتكرر

تكرار ظهور القرود الهاربة خلال فترة زمنية قصيرة منح الواقعة الأخيرة بعدا يتجاوز غرابة المشهد نفسه، وطرح تساؤلات بشأن ظروف الاحتفاظ بهذه الحيوانات ومدى توفر إجراءات تحول دون وصولها إلى المناطق المأهولة.

وحتى الآن، لم تعلن المصادر المحلية التي تناولت الحادثة تحديد الجهة المسؤولة عن القرود أو ما إذا كانت ستتخذ إجراءات بعد تسجيل الإصابات.

وبينما ساهمت المقاطع المصورة في انتشار القصة على المنصات، بقي الجانب الأكثر جدية منها هو إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

وهكذا، تحولت واقعة بدأت بظهور قرود تتجول في شوارع سلقين إلى حادثة غير اعتيادية أعادت إلى الواجهة واقعة مشابهة شهدتها المدينة قبل فترة قصيرة، لكن هذه المرة انتهى المشهد بإصابات بشرية.