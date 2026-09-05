مياه اليرموك: عطل طارئ يؤثر على أدوار المياه عن هذه المناطق - أسماء

خبرني - أعلنت شركة مياه اليرموك عن حدوث كسر طارئ على خط العاقب القديم، مما استدعى إيقاف عدد من المصادر المائية المغذية للخط بشكل مؤقت.

وقالت الشركة في بيان صحفي ، الجمعة، إن فرق الصيانة باشرت أعمالها في الموقع فوراً لمعالجة الكسر وإعادة الضخ بأسرع وقت ممكن.

وأضافت أن التوقف قد يؤثر على انتظام أدوار التزويد المائي في عدد من مناطق وأحياء محافظات المفرق وإربد وعجلون وجرش، نتيجة تأثر عدد من المصادر ومحطات الضخ المرتبطة بالمنظومة، وذلك بحسب برامج وأدوار التوزيع.

وأوضحت أن التأثيرات الأولية أوقفت الضخ باتجاه محطة اشتفينا في محافظة عجلون من محطة صمد، كما تأثر الضخ باتجاه خزان الجبل الأخضر في محافظة جرش من محطة أم اللولو، إضافة إلى تخفيض كميات الضخ من منظومة سميا في محافظة المفرق.

وأشارت الشركة إلى أن نطاق التأثر قد يشهد تغيراً خلال الساعات القادمة وفق الوضع التشغيلي للمنظومة، مؤكدة أن فرقها الفنية تتابع الحالة بشكل مستمر، وسيتم استعادة الضخ تدريجياً فور الانتهاء من أعمال الصيانة.