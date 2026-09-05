جاكبو وإيزاك يمنحان ليفربول انتصاره الأول في البريميرليج

خبرني - حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بالتغلب على مضيفه إيبسويتش تاون (2-0)، اليوم الجمعة، على ملعب "بورتمان رود"، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

بهذا الانتصار، رفع الريدز رصيدهم إلى 5 نقاط، في المركز الخامس مؤقتًا بجدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد إيبسويتش عند 3 نقاط، في المركز الـ13 مؤقتًا.

وسجل ألكسندر إيزاك هدفي ليفربول في الدقيقتين 6 و9، ليمنح فريق المدرب أندوني إيراولا أفضلية مبكرة حسمت المباراة.

وجاء الهدفان بصناعة من الدولي الهولندي، كودي جاكبو، الذي لعب دورًا بارزًا في البداية القوية للضيوف.

وتمثل الثنائية انطلاقة مميزة لإيزاك مع ليفربول، إذ رفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا خلال التعادل (2-2) أمام نوتنجهام فورست، في الجولة السابقة.

كما واصل المهاجم السويدي تألقه أمام إيبسويتش، حيث أصبح في رصيده 6 أهداف خلال 3 مباريات ضد هذا الفريق.

وكان ليفربول قد دخل المباراة بحثًا عن انتصاره الأول في الموسم، بعدما استهل مشواره بتعادلين متتاليين أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست، بنتيجة (2-2) في المباراتين.

ورغم البداية الصادمة، تحسن أداء إيبسويتش بعد الهدفين، وحاول العودة إلى المباراة، لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع ليفربول، أو ترجمة فترات الضغط إلى أهداف.

وشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد برادلي باركولا بقميص ليفربول، حيث شارك الدولي الفرنسي بديلًا لفيكتور مونيوز في الدقيقة 64.