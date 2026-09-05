باريس يسقط امام موناكو ويفشل بالفوز في 4 مباريات متتالية

خبرني - بعدما أفلت باريس سان جيرمان من الخسارة في أول جولتين، واقتنص تعادلًا2-2 أمام رين، ثم كرر السيناريو أمام ليل بالنتيجة نفسها، لم يتمكن حامل لقب الدوري الفرنسي من إنقاذ نفسه هذه المرة، وسقط في فخ الخسارة أمام موناكو بنتيجة (1-2) على ملعب "حديقة الأمراء" بالجولة الثالثة من الليجا

كان باريس قد احتاج إلى عودة متأخرة أمام ليل، بعدما سجل فيتينيا وماركينيوس هدفين خلال الوقت بدل الضائع لانتزاع التعادل، بعدما كان متأخرًا بهدفين، لكن موناكو حرم الفريق الباريسي من تكرار سيناريو النجاة، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

تقدم باريس سان جيرمان أولًا عن طريق قائده ماركينيوس، قبل أن يقلب موناكو المواجهة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين، ليخرج بانتصار ثمين من ملعب حامل اللقب، ويعمق أزمة الفريق الباريسي الذي لا يزال يبحث عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم.

وهكذا، تحولت البداية المتعثرة لباريس من تعادلين بطعم النجاة إلى خسارة كاملة، بعدما لم تسعفه العودة المتأخرة هذه المرة، ليتلقى لويس إنريكي ضربة مبكرة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، كما انه خسر مباراة كأس السوبر الفرنسي ، ليفشل الفريق الباريس بالفوز في 4 مباريات متالية.