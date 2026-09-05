مدارس أردنية لأولياء الأمور : تابعوا غياب أبنائكم عبر تطبيق «سند»

خبرني - دعت مدارس أردنية أولياء الأمور إلى متابعة غياب أبنائهم وسلوكهم وعلاماتهم من خلال تطبيق "سند"، مؤكدة أن البيانات التي تُرصد على منظومة "أجيال" تظهر مباشرة على التطبيق وفي مركز وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت المدارس، في تنبيهات موجهة إلى أولياء الأمور والطلبة، أنه يمكن الاطلاع على سجل الغياب بالدخول إلى تطبيق "سند"، ثم اختيار "الخدمات"، فـ"المؤسسات"، ثم "وزارة التربية والتعليم"، وبعدها "كشف الغياب"، واختيار الطالب من أفراد العائلة والأوصياء، ليظهر سجل الغياب بالأيام.

وأكدت أن الغياب يُرصد مباشرة، سواء كان بعذر أو من دون عذر، مشيرة إلى أن تجاوز مدة الغياب 21 يوماً خلال العام الدراسي، من 23 أغسطس/ آب وحتى الأول من يونيو/ حزيران، يؤدي إلى إعادة الطالب للصف، ولا يقوم النظام بترفيعه.

وبينت أن تعديل الغياب بعد رصده أمر صعب، ويتطلب تقديم استدعاء إلى المديرية في حال وجود عذر مقنع.

كما أشارت إلى عدم وجود دراسة ذاتية للطلبة إلا بموجب تقرير طبي رسمي صادر عن اللجان الطبية

