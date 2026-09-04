باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد مدربه لويس إنريكي وأبرز نجومه

خبرني - مدّد المدرب الإسباني لويس إنريكي عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2030، وفقا لما أعلنه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسمين الماضيين الجمعة.

وأعلن النادي الباريسي عن تمديد عقد مدربه قبيل انطلاق مباراته في الدوري المحلي أمام موناكو، شأنه شأن اللاعبين: الإسباني فابيان رويز حتى عام 2028، والإكوادوري ويليان باتشو والبرتغالي جواو نيفيش حتى عام 2031.

وبعد تقديم الصفقات الجديدة على ملعب بارك دي برانس: ماغنيس أكليوش والإسباني فيران توريس ولوكا دينيي والبلجيكي ميكا غودتس والإيطالي أليساندرو لونغوني، أعلن حامل لقب "ليغ 1" تمديد عقود مدربه الإسباني وعدد من ركائزه الأساسية وهم رويز (حتى 2028) وباتشو ونيفيش، إضافة إلى البرازيلي لوكاس بيرالدو وسيني مايولو (جميعهم حتى 2031).

وحظي إنريكي، برفقة اللاعبين الخمسة المتوجين بدوري أبطال أوروبا، باستقبال حماسي من جماهير الفريق على أرض الملعب عند الإعلان عن تجديد العقود.

وكان المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا قد تولى تدريب سان جيرمان منذ صيف 2023، من أجل قيادته لإحراز لقب أول له طال انتظاره في المسابقة الأوروبية الأمجد.

ونجح في تحقيق ذلك بعد فوز ساحق على إنتر ميلانو الإيطالي 5-0 في نهائي نسخة 2025، قبل أن يدافع بنجاح عن لقبه بفوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في مايو/أيار.

كما أحرز نادي العاصمة ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في كأس فرنسا، منذ أن خلف إنريكي المدرب كريستوف غالتييه على رأس الجهاز الفني.