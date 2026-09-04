اليمن.. 120 قتيلا ومئات النازحين جراء الاشتباكات في تعز والحديدة

خبرني - تشهد عدة جبهات في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن، معارك عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح مئات المدنيين، وفق ما أعلنته الحكومة اليمنية الجمعة.

من جهتها، نقلت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح الجو دخل المعركة وقصف للمرة الأولى مواقع الحوثيين بجبهة حيس غربي تعز.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر من الجانبين القول إن أكثر من 120 شخصا قُتلوا خلال أمس الخميس واليوم الجمعة في الاشتباكات التي وصفوها بأنها الأعنف منذ سنوات.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري يمني طلب عدم كشف هويته القول إن حصيلة قتلى القوات الحكومية منذ أمس الخميس ارتفعت إلى 66، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلّحا على الأقل.

وتتركز الاشتباكات العنيفة والمواجهات العسكرية المستمرة منذ فجر أمس الخميس في عدة جبهات رئيسية بمحافظتي تعز والحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين يسعون إلى عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية، التي تعرضت لهجمات متواصلة خلال أغسطس/آب الماضي، عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتقدم نحو الساحل المطل على باب المندب، في مساع لانتزاع السيطرة عليه من القوات الحكومية.

ومن شأن السيطرة على التلال والمناطق المرتفعة المطلة على الساحل والمنافذ المؤدية إلى مضيق باب المندب تمكين الحوثيين من استهداف سفن الشحن المارة في البحر الأحمر.

نزوح واسع من تعز

وفي تطور آخر، أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، نزوح 917 أسرة جراء التصعيد العسكري غربي محافظة تعز منذ فجر أمس الخميس، وفق إحصائية أولية.

وجاء في بيان أصدره مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز أن المحافظة تشهد تطورات إنسانية متسارعة جراء تجدد الاشتباكات والتصعيد العسكري في مديرية مقبنة وعدد من المناطق المجاورة، خاصة مديرية جبل حبشي، مما أدى إلى نزوح قسري وإخلاء للسكان، فضلا عن استهداف مناطق سكنية ومواقع تجمع وإيواء للنازحين.

وأوضح البيان أن النزوح شمل مناطق من ضمنها عُزَل اليمن، والعبدلة، والعشملة ومخيم الجب في مديرية مقبنة.

ونظرا لاستمرار التصعيد والمعارك العنيفة، رجحت الجهات الحكومية ارتفاع عدد النازحين في ظل احتمال حدوث موجات نزوح جديدة.

وحذر البيان من أن تواجه العائلات النازحة أوضاعا إنسانية شديدة الصعوبة، وسط عجز حاد في المأوى، والمواد الإيوائية الطارئة، ونقص الغذاء، ومياه الشرب النظيفة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده مناطق غربي اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، شمل اشتباكات وهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو/تموز في عدة محافظات، بينها مأرب (وسط) والجوف (شمال)، فضلا عن الضالع وتعز، وذلك بعد حالة تهدئة استمرت منذ أبريل/نيسان 2022 أعقبت حربا اندلعت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.



